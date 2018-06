Un texte de Brigitte Dubé, d'après une entrevue réalisée par Maude Rivard

Il vise entre autres à favoriser l'accès à une saine alimentation pour tous et à susciter l'engagement citoyen. L’objectif est aussi d’inciter les citoyens à cultiver leurs propres légumes pour atteindre une plus grande autonomie alimentaire.

MRC du Rocher-Percé

Depuis une dizaine d’années, dans la MRC du Rocher-Percé, le laboratoire rural Produire la santé ensemble menait déjà diverses actions comme des activités portant sur la saine alimentation avec les jeunes. On a aussi ouvert une épicerie à Val-d’Espoir, où on vend des marchandises en vrac et des produits locaux.

Pour la responsable de Produire la santé ensemble, Louise Fugère, il allait de soi de joindre le mouvement Nourrir notre monde.

Ça représente pour nous un partage des expériences, plus de sensibilisation, et une occasion de mieux faire connaître nos démarches et nos connaissances, explique-t-elle. Notre action est très locale. Nous avons besoin des idées et de la participation de tout le monde pour que ces projets-là vivent par eux-mêmes et qu’ils deviennent une façon très normale de vivre dorénavant, en mettant l’accent sur une production plus locale et une meilleure connaissance de son alimentation et des producteurs d’ici.

Mme Fugère est enthousiaste lorsqu'elle constate tous ces progrès.

On a de plus en plus d’outils. Ça devient du concret. Louise Fugère, responsable de Produire la santé ensemble

La MRC du Rocher-Percé souhaite notamment se rapprocher des producteurs pour récupérer leurs surplus, qui pourraient être intégrés à des collations à l'école, et incite les citoyens qui jardinent à partager leurs connaissances.

Jardin communautaire Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

MRC Côte-de-Gaspé

Dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, le projet Cultiver pour bien manger est en cours depuis 2015, rappelle l'agente de développement social, Valérie Legault. Il a permis l’aménagement de neuf jardins communautaires, dont les deux plus récents sont situés à Cloridorme et à L’Anse-à-Valleau. Le projet comporte aussi un volet de communication et de formation.

La récupération alimentaire dans les supermarchés devrait s'intensifier dès l'hiver, prévoit Mme Legault.

La MRC de La Côte-de-Gaspé figure parmi celles qui soutiennent un des neuf projets en agriculture urbaine au Québec. Un des objectifs est de répertorier les productions et producteurs locaux. Un autre vise à augmenter la production locale. Il est aussi question d’approcher les producteurs qui voudraient vendre ou échanger leurs surplus.

Rappelons qu’en Haute-Gaspésie, des haltes nourricières ont été inaugurées à Rivière-à-Claude, Cap-Seize et Sainte-Anne-des-Monts.

Toutes ces initiatives s'inspirent, à différents niveaux, du laboratoire rural Produire la santé ensemble.