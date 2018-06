Les chiffres indiquent qu'en 2016-2017, les jeunes Autochtones représentaient 46 % de toutes les inscriptions de mineurs dans les services correctionnels du pays.

Une donnée jugée inacceptable par le militant manitobain Michael Redhead Champagne qui y voit une preuve de racisme systémique alors que les Autochtones ne représentent que 8 % de la population canadienne d'âge mineur.

« Ces chiffres ne me surprennent pas », dit Michael Redhead Champagne, un activiste qui travaille dans un quartier défavorisé de Winnipeg : « Je vois des autochtones et des non autochtones commettre les mêmes crimes, mais [ces derniers] ne passent pas autant de temps en prison. »

Les chiffres montrent aussi une croissance de la proportion de jeunes Autochtones incarcérés, alors que la tendance générale de la détention des jeunes est à la baisse.

La Saskatchewan détient le plus gros pourcentage de jeunes autochtones placés dans les services correctionnels des provinces ou territoires, suivi de près du Manitoba.