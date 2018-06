Les deux défilés emprunteront le boulevard de Maisonneuve, l'un en provenance de l'est, l'autre de l'ouest. Ils convergeront vers la place des Festivals. Appelés Le Nordet et Le Suroît, ils regrouperont des artistes de plusieurs disciplines.

C'est le metteur en scène Louis Tremblay qui a orchestré la préparation de ces deux défilés, qui partiront à 21 h 15. « C'est un grand défi au niveau artistique d'arrimer tout cela. Car on a vu ça comme un grand spectacle, avec une unité, et non comme une série de tableaux qui se succèdent », a expliqué Louis Tremblay, en entrevue à RDI matin week-end.

Pour la première fois, ces défilés se dérouleront en soirée plutôt qu'en journée. Un changement qui permet de jouer avec la lumière et donc d'apporter de la poésie au spectacle. « C'est beaucoup plus intéressant au niveau artistique, a-t-il ajouté. On peut avoir de l'éclairage caché dans nos éléments scéniques, des effets pyrotechniques... »