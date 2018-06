La salle Distortion attirait les amateurs de heavy metal et le Night Owl se spécialisait en musique folk, en soirée goth et en spectacles d’humoristes. Cependant, toutes deux n’avaient plus les moyens de payer leurs frais de personnels, les impôts et leurs charges.

Ce genre d’établissement qui permet à des artistes locaux de développer leurs talents est une perte pour la ville, estime Matt Masters, un musicien originaire de Calgary.

« On perd un pivot culturel et un centre de développement pour les arts », ajoute-t-il.

M. Masters souhaiterait que la Ville mène une stratégie musicale qui aiderait ces salles de concert en leur donnant par exemple des allègements fiscaux ou des subventions.