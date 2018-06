L'ancienne vedette et lutteur autochtone des années 1990 Chris Chavis, alias Tatanka sera présent, accompagné de l'autre champion René Duprée.

L'événement est organisé dans le cadre de la sensibilisation à l'autisme.

L'intervenant communautaire et organisateur, Darrell McBride, dit que la lutte est très populaire dans sa communauté.

C'est pourquoi il s'attend à beaucoup de monde lors de la soirée.

Ce sont les lutteurs qui représentent notre région. Pour nous les autochtones, on a Tatanka et pour les Québécois on a René Duprée. Darrell McBride

Amener Tatank c'est comme un grand nom du monde autochtone qu'on a invité dans notre communauté. On a un atelier [de sensibilisation à l'autisme. On va profiter de la soirée] parce que c'est le moment où il y aura le plus grand nombre de personnes [...] On va amener une famille qui va parler [des services] accessibles et ce que s'est de vivre avec un autiste , dit-il.

Timiskaming First Nation organise depuis quelques années déjà des galas de lutte. Mais c'est la première fois qu'elle reçoit deux grosses pointures de ce sport.