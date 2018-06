Un texte de Jean-François Deschênes, avec la collaboration de Brigitte Dubé

Même s’il habite Marsoui, une de ces municipalités gaspésiennes au paysage digne des plus belles cartes postales, Alain Mimeault appréhende les prochaines tempêtes.

Y a des journées, ça dure deux heures, trois heures, la grosse marée mais, le temps que ça dure, c'est là que ça « varge »! [Des fois], on voit passer des roches bord en bord du gazebo, constate-t-il. C'est des cailloux qui pèsent 50, 60 livres!

Par ailleurs, une section du réseau d'aqueduc et d'égout est menacée, tout comme une quinzaine résidences. Du côté du camping municipal, les responsables protègent le terrain du mieux qu'ils peuvent.

La situation est aussi préoccupante pour le quai, déjà très fragile depuis la tempête Arthur, si forte qu'elle a littéralement coupé en deux le centre de la municipalité il y a quatre ans.

Aujourd'hui, le centre du village est comme neuf, mais rien n'a été fait pour réparer le quai qui attire de nombreux pêcheurs sportifs comme Réjean Garneau.