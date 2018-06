Projet Authier : une consultation publique houleuse à La Motte

Des dizaines de citoyens ont assisté à la consultation publique. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Sayona Québec a entamé une série de consultations en Abitibi pour son projet d'exploitation d'une mine de lithium à La Motte. La première rencontre publique a eu lieu à La Motte le mardi 19 juin. Plusieurs citoyens ont pris part à la rencontre. Plus de détails >>

Écrevisse : Yves Denis et Denis Lefebvre obtiennent une réduction de leur peine

Serge Pomerleau, à gauche, Yves Denis, et Denis Lefebvre (à droite) Photo : Images tirées de vidéos de la SQ

Yves Denis et Denis Lefebvre, reconnus coupables de complot, de gangstérisme et de trafic de stupéfiants en 2014, ont obtenu une légère réduction de leur peine. Plus de détails >>

Le petit Colyn enfin dans sa nouvelle maison adaptée

Linda Rivard, la mère de Colyn, a reçu les clefs de sa maison à Poularies. Photo : Radio-Canada/Piel Coté

La famille du petit Colyn, un enfant atteint du syndrome du bébé secoué, a reçu sa toute nouvelle maison, à Poularies. Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie de remise des clefs. Plus de détails >>

L’année où les citoyens de Mont-Brun ont inspiré tout le Québec

Patrick Coulombe tient le pamphlet de l'époque, dont le dessin a été réalisé par une jeune Diane Dallaire. Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Printemps 1974. Le village de Mont-Brun est sur le pied de guerre. Depuis le début du printemps, on discute de fermer l'école primaire du village et d'envoyer la centaine d'élèves qui la fréquentent étudier dans le village voisin de Cléricy. Les parents ont refusé cette option. Plus de détails >>

Incendie criminel à Laforce, au Témiscamingue

De la fumée était visible à partir de la route. Photo : Capture d'écran Facebook/Frank Polson

Une maison inoccupée a été la proie des flammes jeudi dernier, dans les rangs 5 et 6 à Laforce. Les enquêteurs ont arrêté un suspect. Plus de détails >>