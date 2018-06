On attend beaucoup des soldats canadiens dans ce pays africain où plus de 100 Casques bleus ont été tués depuis 2013.

Le lieutenant-colonel Tom Murphy, aux commandes de la division du soutien de la force opérationnelle, doit s'occuper d'une multitude de problèmes. « C'est l'une des tâches les plus complexes que nous ayons eu à accomplir », affirme-t-il.

Sa petite équipe forme ce que les FAC appellent une équipe de mise en place du théâtre d'opérations; les soldats sont déployés afin d'effectuer un travail de reconnaissance et de planification logistique.

La petite équipe déjà déployée au Mali a pour tâche de préparer le terrain pour le reste du contingent canadien. Photo : CBC/Adrienne Arsenault

La charge de travail ne fera qu'augmenter au cours de l'été.

Lundi, quelques dizaines de soldats supplémentaires auront atterri à Gao, dans le nord du pays. Et d'ici le mois d'août, la mission canadienne débutera réellement avec jusqu'à 250 soldats, 2 hélicoptères Chinook et 4 hélicoptères d'attaque Griffon qui seront déployés pour accomplir l'important rôle que jouera le Canada dans cette mission chapeautée par l'ONU.

Mission dangereuse

Mise sur pied en 2013, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été lancée afin de stabiliser la situation politique et d'assurer une certaine sécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest plongé dans le chaos lors d'un coup d'État qui a mené à une guerre de clans insurgés.

Le temps n'a malheureusement pas apaisé les tensions.

Certains craignent l'émergence d'un État en déroute qui pousserait davantage de gens vers les rivages de l'Europe, à travers la Méditerranée, ainsi qu'une résurgence du terrorisme qui menacerait la région du Sahel et au-delà.

Les objectifs de la mission onusienne se sont donc multipliés : protéger les civils, promouvoir les droits de la personne, rebâtir le secteur de la sécurité, encourager le dialogue politique.

Le contingent canadien se joint à 57 autres pays. Au total, ce sont 12 000 soldats qui participent à la mission malienne de l'ONU.

Le commandant adjoint des forces onusiennes, le major général Amadou Kane, du Sénégal, n'y va pas par quatre chemins : oui, la mission malienne est l'une des plus dangereuses des Nations unies. Oui, plus d'une centaine de Casques bleus ont déjà été tués. Et oui, il dit croire que ces soldats de la paix sont spécifiquement ciblés.

Le commandant adjoint des forces onusiennes au Mali affirme que les groupes armés placent spécifiquement les Casques bleus dans leur ligne de mire. Photo : CBC/Stephanie Jenzer

Les groupes armés ont démontré leur volonté de nuire au processus de paix par tous les moyens... Et nous savons que s'ils disposent d'une opportunité pour agir, ils le feront. Le major-général Amadou Kane

Uniquement ce printemps, 44 attaques ont été lancées par des insurgés, blessant et tuant des civils, des soldats maliens et du personnel onusien.

La tâche des forces canadiennes, dont le déploiement a été annoncé en mars, consistera à évacuer des blessés par la voie des airs et à offrir un appui aérien. Si les troupes évitent ainsi d'effectuer de dangereuses patrouilles au sol, cela ne veut pas dire que la mission sera sans danger.

Pour l'instant, la durée prévue de la mission canadienne est d'un an, mais il serait surprenant que l'ONU ne tente pas d'obtenir une prolongation.

Les soldats canadiens sont déployés alors que le Mali se dirige vers l'élection présidentielle du 29 juillet. Impossible de savoir si le processus sera juste et transparent, ce qui représente un risque supplémentaire.

Incertitude

De son côté, l’ambassadeur canadien au Mali, Louis Verret, se montre prudent par rapport à cette élection à venir.

« Nous espérons qu’elle sera transparente », a-t-il confié à CBC News lors d’une entrevue accordée à l’ambassade, à Bamako.

Nous espérons que la présidentielle sera démocratique. Nous savons qu’elle ne sera pas parfaite. Disons simplement que nous sommes prudents en ce qui concerne cette élection. Louis Verret, ambassadeur canadien au Mali

M. Verret et les troupes canadiennes s’inquiètent également de la découverte d’un charnier contenant les corps de 25 civils, supposément massacrés par l’armée malienne, l'armée que la MINUSMA épaule.

Le gouvernement malien a annoncé une enquête.

« Comment est-il possible que les civils soient tués par leur propre armée? Ce n’est pas ce en quoi nous croyons. C’est inacceptable sur le plan des droits de la personne », a indiqué l’ambassadeur Verret.

L’ampleur de la tâche, dans ce pays d’Afrique, a de quoi donner le tournis.

Le Mali a besoin d’élections justes, mais aussi de stabilité, de la fin des attaques des extrémistes, de mesures pour combattre la pauvreté et de moyens pour contrer la sécheresse.

Le Canada aura son rôle à jouer dans tout cela, mais l'engagement militaire et humanitaire comporte sa part de risques.

Attentat dans le centre du pays

Les inquiétudes en ce qui concerne le climat sécuritaire au Mali ont trouvé un écho bien réel, samedi, alors qu'au moins 32 civils de l'ethnie peule ont été tués dans le centre du pays, dans le cadre d'une attaque imputée à des chasseurs traditionnels surnommés « dozo ».

Selon Abel Aziz Diallo, le président de Tabila Pullaku, la plus importante association peule du pays, 10 autres personnes sont portées disparues.

« Les hommes étaient habillés en tenue de dozo, mais on se demande s'ils étaient tous dozo. Ils ont ciblé des civils, il y a des dizaines de civils, dont des enfants tués », a confié à l'AFP un élu de la région ayant requis l'anonymat.

Les accrochages se multiplient, ces dernières années, entre les Peuls, traditionnellement éleveurs, et deux autres groupes ethniques, les Bambaras et les Dogons, qui pratiquent plutôt l'agriculture.

Plusieurs Peuls soutiennent que les exactions à leur encontre sont encouragées par l'armée, ce que nie Bamako.

Avec les informations d'Adrienne Arsenault, CBC News