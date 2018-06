Ces vêtements ont été autorisés au Canada plus tôt cette année, mais peuvent seulement porter la mention « antimoustiques » et non « antitiques ».

C’est la compagnie Mark’s Work Waterhouse qui a reçu l’approbation de Santé Canada pour la vente de ces vêtements. Cependant, cela a pris 10 avant de l’obtenir.

Un pesticide efficace contre les tiques, selon une étude

La perméthrine fonctionne pourtant bien pour tuer les tiques, comme l’indique un article scientifique publié dans la revue Journal of Medical Entomology.

Les chercheurs qui ont signé l’étude ajoutent que cela pourrait même être efficace pour freiner la progression de la maladie de Lyme.

Les tiques peuvent se loger sous votre peau lorsqu'elles vous piquent. Si vous en découvrez une sur vous, utilisez une pince à bouts pointus pour l'enlever soigneusement sans l'écraser. Photo : iStock

Toutefois, selon Santé Canada, la perméthrine peut poser des problèmes à d’autres animaux, comme les oiseaux ou bien d’autres insectes comme les abeilles.

De plus, l’agence fédérale n’a pas homologué ce produit pour se débarrasser des tiques, mais bien comme pesticide général antimoustiques.

Faciliter l'accès de ces produits

Des citoyens réclament que ces produits soient vendus comme étant efficaces pour éviter les morsures de tiques.

Jim Rosbe, un résident d’Indian Point en Nouvelle-Écosse, s’est lui-même procuré ces vêtements aux États-Unis il y a plus d’un an.

Jim Rosbe, un résident de la Nouvelle-Écosse, porte toujours ses vêtements contre les tiques lorsqu'il travaille dans son jardin. Photo : Radio-Canada

L’homme a été mordu plusieurs fois par des tiques et a été atteint de la maladie de Lyme à deux reprises.

« Selon moi c’est une situation d’urgence. Il faut absolument que les gens sachent que ces vêtements existent et qu’ils fonctionnent », indique le résident d’Indian Point qui dit ne pas avoir été mordu par une tique depuis.

Il trouve étrange que l’accès à ces vêtements soit encore compliqué au pays et aimerait que le gouvernement fédéral certifie que ceux-ci sont efficaces pour la lutte contre les tiques.