Pour traverser la rivière Memramcook, le gouvernement a opté pour la construction d'un pont-chaussée en 1973.

Résultat : les berges se sont ensablées et le cours d'eau ne représente plus qu'un filet de rivière où les poissons ne s'aventurent plus.

L’idée c’est d’évaluer si le remplacer c’est la meilleure utilisation des fonds dont nous disposons , explique Chrissy Lorette, une citoyenne de Memramcook présente à la séance d’information.

Chrissy Lorette, une résidente de Memramcook. Photo : Radio-Canada

Elle espère voir sa rivière reprendre de la vitalité, comme la Petitcodiac, qui coule derrière chez elle : Ça été un plaisir pour moi de voir la rivière reprendre forme dans les dernières années et j’aimerais qu’on puisse voir la même chose à Memramcook.

Or, certains obstacles pointent déjà à l’horizon.

Il y a le chemin de fer tout près de la rivière donc il va falloir s’assurer que le train puisse passer. De plus, il y a aussi des riverains qui ont des terrains sur le bord de la rivière , ajoute Mme Lorette.

Une solution durable

Les Sentinelles Petitcodiac, qui sont au coeur du projet, espèrent une solution viable à plus long terme.

C’est un phénomène similaire à ce qu’on a connu à Moncton où la situation est en train d’être transformée avec le démantèlement d’un pont qui va libérer la rivière , explique Ronald Babin, président des Sentinelles Petitcodiac.

Ronald Babin, président des Sentinelles Petitcodiac. Photo : Radio-Canada

Laisser l’écosystème retrouver son état d’origine permettrait aussi de renflouer les stocks du saumon de l’Atlantique, argue le président, et le temps presse selon lui : On ne va pas attendre 20-30 ans comme on l’a fait avec la petitcodiac. Il faut que ce soit à moyen terme.

La prochaine étape pour les Sentinelles Petitcodiac est de mener une étude environnementale. Pour ce faire, l’organisation aura besoin de 80 000 $.

Avec les informations de Jean-Philippe Hugues