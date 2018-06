Le grand spectacle de la fête nationale commence à 21 h et est précédé d’une prestation du rappeur Manu Militari, à 19 h.

Une vingtaine d’artistes monteront sur la grande scène.

Patrice Michaud, Annie Villeneuve, Luc de Larochellière, Les sœurs Boulay, Mitsou, Daniel Lavoie, Jean-Pierre Ferland et plusieurs autres vont proposer de grands classiques de la chanson québécoise et des succès populaires interprétés par les artistes invités.

« Que vous soyez jeunes, que vous soyez plus âgés, que vous ayez plus d’expérience, vous allez apprécier chaque moment, je vous le confirme. J’ai toujours été fière quand je fais la fête nationale sur les plaines, cette année, il y a comme quelque chose de plus », a souligné Annie Villeneuve, quelques heures avant le début du spectacle.

La soirée est orchestrée par trois animateurs : Grégory Charles, Garou et Isabelle Boulay.

Hommage aux disparus

Annie Villeneuve et Mitsou lors d'une pratique vendredi. Photo : Radio-Canada/Claudia Genel

Durant les répétitions samedi, les émotions étaient vives puisque les artistes rendront hommage aux disparus de l’année.

Alain Lapointe et François Jean, membres originaux des BB, livreront un hommage à Patrick Bourgeois, décédé l’an dernier des suites d’un cancer.

« C’est des moments très intenses qu’on est en train de vivre, mais on ne pleurera pas sur la scène ce soir par exemple », a affirmé Mitsou.

« Il y a beaucoup d’artistes québécois qui nous ont quittés cette année, et je pense qu’ils ont leur place avec nous ce soir. C’est spécial », a ajouté Annie Villeneuve.

Discours patriotiques

Les auteurs Simon Boulerice, Anaïs Barbeau-Lavalette et Marie Laberge prononceront chacun un texte mettant de l’avant les grands héros et héroïnes qui ont forgé le Québec.

Nous sommes tous ensemble pour célébrer un pays, qu’il soit d’origine ou d’adoption, c’est un pays, c’est le leur, c’est le nôtre. Marie Laberge

« On est chacun allé vers peut-être une partie du courage des fois que ça prend pour quoi que ce soit. C’est sûr que pour moi, transmettre la fierté que j’ai d’être une femme du Québec, la fierté que j’ai d’être dans ce pays-ci, ça me tenait à coeur », a souligné Marie Laberge.