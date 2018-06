De la boue, du feu, des fils barbelés...voilà seulement quelques-uns des obstacles qu'ont dû surmonter les 3000 participants à la course Spartan d'Orono, en Ontario, samedi. Parmi les concurrents qui ont pris le départ de la course se trouvait Jeffrey Beausoleil, qui malgré un handicap physique, complétait sa dixième course du genre.