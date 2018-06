Le Atlantic Salmon Fly International rassemble les meilleurs monteurs de mouches au monde : « Il y 80 des meilleurs monteurs de mouches au monde ici qui viennent de 18 pays différents », dit Jacques Héroux, organisateur de l'évènement.

Toutefois, la majorité des mouches qui sont fabriquées lors de cet événement ne s'approcheront jamais d’un poisson. Elles sont purement décoratives et beaucoup de créations sont vues comme de véritables oeuvres d’art.

Une mouche peut nous prendre des heures de travail. Par exemple, on utilise beaucoup plus de matériaux et faire une seule mouche peut prendre 39 étapes différentes , rapporte Luc Carrier, un monteur de mouche.

Les ailes sont difficiles à faire. Luc Carrier, monteur de mouche

Les mouches à saumon sont faites avec des plumes de grande qualité. Photo : Radio-Canada

Des mouches qui se comparent à des oeuvres d'art

Les mouches décoratives sont dites traditionnelles ou classiques.

Les mouches qu’on fait sont celles qu’utilisaient les rois et les reines il y a de cela des centaines d’années. Il y a des matériaux exotiques qui sont difficiles à trouver aujourd’hui , explique Luc Carrier.

L'événement est aussi, même pour les meilleurs, une occasion d'en apprendre toujours plus : « Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu’un. Nous avons tous nos signatures », indique Michel LeBlanc, un Grand Maître monteur de mouche.

Une monteuse de mouches à saumon a créé des mouches aux effigies des équipes de la Ligue nationale de hockey. Photo : Radio-Canada

Je m’améliore, je pars d’ici avec la tête pleine d’idées , commente Lyne Trudeau, une monteuse de mouche émérite.

Il y a beaucoup de technique ici. J’aime ça juste aller voir les autres mouches et j’en apprends beaucoup sur les différentes techniques , dit de son côté le monteur de mouche Ashton Nutten.

L'international de montage de mouche a lieu jusqu'à dimanche après-midi et tous ceux qui veulent en apprendre sur la fabrication de mouche sont les bienvenus.

Avec les informations de Mathieu Massé