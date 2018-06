Au lever du soleil, David McPherson est venu allumer le feu sacré pour « célébrer qui nous sommes, en tant que peuples autochtones, et simplement fêter la vie ».

David McPherson célèbre la culture et la musique autochtones en chantant. Photo : Radio-Canada

Le quartier de la Fourche revêt un véritable air de fête cet après-midi. Casey Andres est venue profiter des activités avec ses cinq enfants.

Pour nous, c’est l’occasion de célébrer leurs origines, de fêter qui ils sont. Casey Andres

Toute la journée, le public peut participer gratuitement à une série d’activités et de concours.

Casey Andres et ses cinq enfants sont venus profiter des activités proposées pour la Journée des Autochtones 2018 à La Fourche. Photo : Radio-Canada

Une danse ronde a également eu lieu à 13 h, dans les trois villes qui se partagent la scène pour cet événement organisé par la chaîne APTN : Winnipeg, Toronto et Ottawa.

Samedi soir, divers artistes, dont William Prince, Walk off the Earth et Oh my darling, se produiront pour célébrer la musique et la culture autochtone.

C’est la deuxième fois qu’Edwin Kematch, de la Première Nation Crie Sapotaweyak, participe à la Journée. Pour lui, c’est l’occasion de se socialiser.

Il y a beaucoup de gens, on se serre la main, on se dit bonjour et on passe un bon moment. Edwin Kematch

D'ailleurs, le chef des opérations de l'APTN, Sky Bridges, attend 30 000 personnes pour l’occasion. Il explique que l’aventure a commencé il y a 13 ans, lors des discussions relatives aux défis vécus par les peuples autochtones et qui ont donné naissance à la Journée nationale des Autochtones.

On s’est dit : faisons de ce jour un jour sur notre peuple, notre culture, nos vies; et partageons-le avec le reste du Canada. Sky Bridges

Pour lui, il s’agissait de créer un espace d’échange avec le Canada, mais sous la forme d’une célébration.

Le spectacle de la Journée des Autochtones 2018 sera retransmis en direct de La Fourche, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Le partage est une valeur clé pour cette journée. Sky Bridges regrette que « beaucoup de gens pensent que le Pow-Wow concerne surtout les Autochtones. Mais nous voulons dire aux gens : non, vous êtes invités à participer et à partager ce moment avec nous, c’est ce que nous voulons faire, partager notre histoire. »

Le spectacle est co-aminé par la Franco-Métisse Janelle Wookey et fera vibrer la scène winnipegoise dès 19h30.

Avec les informations de Laura Glowacki