Plus d'une centaine de personnes attendaient avec impatience l'arrivée du premier ministre afin de pouvoir échanger quelques mots avec lui et prendre une photo aux côtés du politicien.

Alexandre Cusson s'est dit satisfait et honoré de sa rencontre avec Justin Trudeau. Le maire a affirmé que cette rencontre n'était pas politique et il n'a pas voulu mentionner si le débat de la légalisation du cannabis avait été à l'ordre du jour.

« Je pense que s'il y a une journée dans l'année où on doit mettre la politique de côté et vraiment avoir du plaisir et rencontre les gens, c'est bien la journée de la fête nationale du Québec, souligne Alexandre Cusson. Toutefois, ça place des liens et on aura l'occasion de se reparler et se connaitre davantage. »

Justin Trudeau participera aux activités entourant la Saint-Jean-Baptiste dans son arrondissement de Papineau à Montréal.

Dimanche, il sera du côté de Valleyfield et Vaudreuil.