Un texte de Brigitte Dubé, avec la collaboration d'Isabelle Lévesque



La majorité de ces nouveaux arrivants sont venus s’installer pour le travail - certains voyagent jusqu’à Gaspé, tout de même située à 100 km de distance - mais d’autres sont des retraités. D’autres encore n’habitent pas leur maison à l’année, mais ont acheté une propriété pour pouvoir en profiter quelques semaines et, dans certains cas, la louer.

À l’instar de bien des maires, celui de Grande-Vallée, Noël Richard, collabore entre autres avec l’organisme Place aux jeunes en région pour attirer de nouveaux résidents. Il avance quelques explications pour expliquer la popularité inespérée de sa municipalité.

C’est probablement à cause de la qualité de vie, de la quiétude, de la nature et de la mer, suppose-t-il. Il y a aussi le fait que nous sommes bien pourvus en infrastructures, avec le CLSC dont l’urgence est ouverte 24 heures sur 24, les services ambulanciers, les épiceries, un bureau de la Sûreté du Québec, une école primaire et une école secondaire. C’est ça qui fait notre force.

Épicerie à Grande-Vallée Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

De 1057 âmes au recensement de 2016, la population de Grande-Vallée atteint approximativement 1100 personnesaujourd'hui, selon le maire, qui constate aussi une certaine effervescence économique. De nouvelles maisons se construisent ainsi qu’un immeuble à logements.

Il indique par ailleurs que six jeunes entrepreneurs se lancent en affaires. Une nouvelle poissonnerie, qui va exporter le poisson congelé vers les grands centres, un centre informatique et un salon de beauté ont ouvert (ou doivent ouvrir) leurs portes. Deux autres entrepreneurs ont racheté des entreprises existantes, comme le camping et une épicerie. Une future entrepreneure prévoit aussi reprendre l’entreprise familiale dans le domaine forestier.

Mais le maire nouvellement élu n’entend pas en rester là.

Notre objectif est d’attirer 100 autres familles. On a des projets d’envergure et on aura besoin de travailleurs. Noël Richard, maire de Grande-Vallée

Cela dit, pas moyen de savoir de quelle nature sont ces projets! M. Richard ne souhaite pas en parler avant d’avoir rencontré des entrepreneurs avec qui il souhaite collaborer.

Ces projets potentiels pourront créer plusieurs emplois mais, en attendant, près d’une trentaine d’emplois sont disponibles.

On a besoin d’un ambulancier, d’un agent de la faune, d’un opérateur de machinerie lourde, de jardiniers, de préposés aux bénéficiaires avec l’agrandissement de la Maison des aînés. On recherche aussi des professionnels, dont un dentiste. Un nouveau notaire s’est installé chez nous , précise le maire.

Grande-Vallée Photo : Radio-Canada

Un événement d’accueil samedi

Parmi ces nouvelles familles, près d’une quarantaine ont été accueillies samedi. Trente-sept familles sur 61 ont répondu à l’invitation. La cérémonie se déroulait à l’hôtel de ville.

Cette cérémonie de bienvenue et d’intégration est l’initiative de deux résidentes de Grande-Vallée, Colombe Chicoine et Sonia Minville. Les deux dames ont décidé de briser la glace et de faire les premiers pas vers les nouveaux résidents.

On sentait qu’il y avait du changement, raconte Colombe Chicoine. On voyait de nouveaux visages dans les commerces. On a voulu mieux les connaître alors on est allées frapper à leur porte.

Faut pas être gêné! Il faut cogner aux portes et se présenter. On a présenté notre projet et ils ont très bien accueilli notre idée. Colombe Chicoine, coorganisatrice, activité d'accueil

Mme Chicoine ajoute que ces nouvelles familles ont permis d’ajouter 25 nouveaux élèves aux écoles primaire et secondaire.

On est contents de voir plus de petites têtes dans le transport scolaire! On ne peut pas demander mieux! Notre village va s’épanouir. Colombe Chicoine, coorganisatrice, activité d'accueil

Colombe Chicoine et Sonia Minville ont préparé un guide d’accueil où elles ont répertorié tous les organismes, les ressources et les services accessibles à Grande-Vallée. « Ça n’avait jamais été fait, souligne Mme Chicoine. C'était pour les nouveaux, mais là, ce sont les anciens qui nous le demandent. Ils trouvent notre idée excellente! »

Une version numérique sera bientôt mise en ligne sur le site de la Municipalité.