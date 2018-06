Un texte de Priscilla Plamondon Lalancette

En arrivant sur les lieux, une étrange impression se dégage, comme si l'âme des anciens travailleurs hantait toujours les bâtiments délaissés.

140 personnes ont perdu leur emploi lorsque la cartonnerie a brutalement fermé ses portes à l’été 2015. Quelques mois plus tôt, la compagnie américaine Graphic Packaging avait pourtant racheté l’usine Cascades de Jonquière en s’engageant à respecter la convention collective jusqu’à son échéance en 2018. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

Difficile d'oublier la mort de Guy Perron, un employé de BayShore qui surveillait l'usine désaffectée en février 2017. L'homme de 55 ans a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il récupérait des morceaux de ferraille en guise de chèque de paye.

Après la fermeture de l’usine, Graphic Packaging s’est départie des installations au profit de l’entreprise ontarienne BayShore qui se spécialise dans l'acquisition et le recyclage de zones industrielles. La cartonnerie a été démantelée en partie avant d'être laissée à l’abandon. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

Le paysage désolant est marqué par la rouille, les matériaux tordus, les pièces arrachées et les fenêtres brisées.

L'usine construite en 1962 tombe en lambeaux. Aucun espace ne semble avoir été épargné par le temps ou les malfaiteurs.

Une vingtaine d'incendies ont ravagé les installations depuis qu'elles ont été désertées. Les pompiers ne s'y aventurent même plus.

L’ancienne caserne de pompiers de la cartonnerie a fait partie des secteurs qui ont été la proie des flammes. La froideur, l’humidité et l’odeur de matériaux calcinés sont perceptibles à travers la porte demeurée ouverte. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

Les panneaux des entreprises qui ont exploité les lieux rappellent qu'il n'y a pas si longtemps encore, l'usine mettait du pain et du beurre sur la table de centaines de famille. Des ménages pris au dépourvu lors de la fermeture soudaine en juillet 2015.

L’usine Cascades de Jonquière avait développé un produit unique en Amérique appelé Respak. Cet emballage utilisé dans le monde de la restauration rapide était une alternative aux produits non recyclables et non compostables. Avec cette technologie, rien ne laissait présager une fermeture. Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis