Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Alors que l’été commence à peine, la SOPFEU lance un appel à la prudence. L'organisation s'attend à une augmentation du nombre d'incendies au cours des prochains jours.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le risque d'incendie est très élevé en ce moment. Il ne reste qu'un seul feu actif en ce moment sur notre territoire, celui qui a été allumé au nord de Girardville.

« Au total, 24 incendies ont affecté plus de 2532 hectares de forêt. Principalement, c’est l’incendie dans le nord de Girardville qui a la plus grande superficie parce qu’on parlait d’une superficie de plus de 2500 hectares de forêt », explique la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras.