Comme chaque matin depuis le 18 juin, Remie, Claire et Jasmine, rejoignent leur embarcation de sauvetage côtier. Pendant 8 heures, elles vont patrouiller dans le détroit de Northumberland au large de Charlottetown. Une zone qui s'étend de Victoria à Point Prim.

Remie Mill, la capitaine d'équipage explique qu'elle et son équipe rempliront tout au long de l'été différentes missions avec pour objectif principal de venir en aide aux personnes ou bateaux en détresse.

26 embarcations à travers tout le Canada

À Charlottetown et comme partout au Canada, les membres d'équipages qui participent au programme des embarcations de sauvetage côtier sont des étudiants.

Ce service qui existe depuis 1970 est aujourd'hui présent dans 26 endroits au pays. Il existe neuf embarcations dans les quatre provinces de l'Atlantique : Halifax, Charlottetown, Shédiac, Pictou, Saint-Jean, la baie de Mahone ou encore la baie de Notre-Dame, la baie de Bonavista et celle de Conception. Les autres sont réparties au Québec, en Ontario, en Colobie-Britannique ou encore au Nunavut.

Les membres d'équipages sont sélectionnés grâce au programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Ensuite, ils suivent une formation intensive à Halifax auprès de la garde côtière du Canada. Ils assurent la protection des côtes jusqu'à la fin de l'été.

Remie Mill souligne qu'il s'agit d'un emploi de rêve, mais qui nécessite néanmoins beaucoup de concentration et de préparation.

Bien sûr que c'est un emploi sérieux avec beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi très excitant, car on ne sait jamais quand le téléphone va sonner et qu'elle sera la situation. Remie Mill, capitaine d'équipage

À bord de leur bateau puissant, l'équipage est capable de repérer et de sauver n'importe qui en très peu de temps. Remie Mill confie que le temps de réaction est primordial dans ces eaux, souvent très froides. « Les personnes en détresse dans l'eau ont besoin que les secours arrivent rapidement, et c'est pour cette raison que nous avons ces bateaux très puissants », ajoute-t-elle.

De son côté, Claire Nelson souligne que l'adrénaline monte rapidement quand de telles situations se produisent.