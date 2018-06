Un texte de Karl-Philip Vallée et Jeff Yates

Cet événement semestriel, appelé Summer Games Done Quick (SGDQ) dans sa version estivale, a permis d’amasser 14,6 millions de dollars américains depuis sa première diffusion, en 2010.

Il s’agit en réalité d’une sorte de téléthon diffusé en direct sur le web lors duquel les participants s’adonnent à la performance vidéoludique (speedrunning).

Cette discipline consistant à finir un jeu vidéo le plus rapidement possible en se pliant à différentes contraintes est très populaire sur les plateformes de diffusion en ligne comme Twitch et YouTube. Les performeurs (speedrunners) s’y adonnent devant la caméra pendant que leurs spectateurs leur envoient des pourboires en argent pour souligner leurs exploits.

Et les spectateurs ne manquent pas d’occasions pour ce faire. À titre d’exemple, le record du monde de Super Mario Bros. a été battu il y a à peine quelques jours avec un temps de 4 minutes, 56 secondes et 245 millisecondes.

Alors qu’un joueur normal prend environ 50 secondes pour finir le premier niveau du jeu, les joueurs professionnels se battent pour retrancher quelques millisecondes aux records existants pour le jeu en entier. Toujours pour Super Mario Bros., seules 733 millisecondes séparent le meilleur temps du quatrième et du cinquième (qui sont à égalité).

Mais Super Mario Bros. est loin d’être le seul jeu à faire l’objet d’une féroce compétition entre performeurs. En fait, pratiquement tous les jeux vidéo sur le marché ont au moins une petite communauté de joueurs qui s’entraident pour trouver des raccourcis et des bogues leur permettant de progresser plus rapidement avant de compétitionner pour la gloire.

À SGDQ, des joueurs de partout dans le monde, dont de nombreux Canadiens, se rendront épater les spectateurs pour la bonne cause.

Le Britanno-Colombien Mathew Cadorin, alias GarageDoorOpener, qui a assisté quatre fois en personne à ces téléthons, se souvient avec nostalgie de sa première présence à l’événement. « Je me rappelle avoir conduit avec un ami de Regina à Saint Paul au Minnesota, raconte-t-il. La performance vidéoludique est un assez petit créneau dans l’industrie et je me souviens d’avoir soudainement été entouré par toutes ces autres personnes qui partageaient le même passe-temps que moi. C’était surréaliste. »

M. Cadorin troquera cette fois sa place de spectateur pour celle de performeur et sera le tout premier à s’asseoir devant la caméra, à l'ouverture de l'événement dimanche. Il présentera une performance à Banjo-Tooie, un jeu en trois dimensions sur Nintendo 64. Son record : 43 minutes et 51 secondes dans la catégorie Any %, ce qui lui vaut une deuxième place.

« En quelques mots : je suis nerveux, admet M. Cadorin. Je sais qu’il s’agit seulement de faire sur une scène ce que je fais chez moi chaque jour, mais en plus d’être ma première performance à SGDQ, je n’aurais jamais cru que celle-ci serait la première de l’horaire. J’espère seulement que je pourrai calmer mes nerfs, faire de mon mieux et livrer une bonne performance pour l’événement! »

Le Prince-Édouardien Jack William Wedge (JackimusWedge) et l’Ontarien Brian Patrick Sulpher (brisulph) feront quant à eux équipe pour tenter de finir le jeu Super Smash TV, un jeu de tir en deux dimensions sur SNES. Le fait d’offrir une performance à deux joueurs ajoute un niveau de complexité quand vient le temps d’être rapide, estiment les coéquipiers.

« Nous allons principalement travailler sur notre coordination d’ici notre performance de lundi, indique M. Wedge. Nous devons ajuster notre façon de jouer à celle de l’autre. C’est un jeu très rapide, alors nous devons constamment anticiper ce que l’autre fera pour que ça fonctionne. »

SGDQ 2018 doit débuter le 24 juin à 12 h 30 (HAE). La diffusion en direct sur Twitch (en anglais) se poursuivra 24 heures sur 24 jusqu’au 1er juillet. Une version française en rediffusion est aussi offerte grâce aux Français de Le French Restream.

Pour aider les néophytes à mieux s’y retrouver dans la diffusion de SGDQ, nous vous avons préparé un guide du débutant détaillant les expressions fréquemment employées. Nous avons également inclus cinq suggestions de performances à regarder.

Les performances sont classées par catégories, qui désignent les contraintes que doivent suivre les performeurs pour terminer le jeu. Voici les catégories les plus populaires.

100 %

Les joueurs doivent terminer le jeu le plus rapidement possible tout en complétant tous les objectifs ou missions. La définition exacte de performance 100 % varie d'un jeu à l'autre, selon les objectifs à accomplir.

Glitchless

Les joueurs peuvent utiliser tous les raccourcis qu’ils veulent pour compléter le jeu, mais ne peuvent pas utiliser les bogues (glitches) pour modifier le comportement normal du jeu. Sortir des limites du terrain est par exemple interdit dans cette catégorie. En d’autres mots, les performeurs doivent jouer au jeu tel qu’il a été conçu.

Any %

Dans cette catégorie, tout est permis! Tout ce qui compte, c’est la rapidité. Les joueurs peuvent utiliser toutes les techniques qu’ils désirent pour terminer le jeu, y compris exploiter les bogues ou manipuler le code. Cette catégorie donne lieu à d’impressionnantes performances, bien qu’il peut être parfois difficile pour les non initiés de comprendre ce qui se passe.

TAS

Cette catégorie est dans une classe à part, puisqu’elle est destinée aux ordinateurs. Certaines communautés se servent de logiciels leur permettant d’effectuer des actions avec un niveau de précision impossible à atteindre pour un humain. Vous resterez assurément bouche bée devant ces performances.

« Tech » ou « Strat »

« Technique » ou « stratégie ». Les joueurs utilisent ces mots pour décrire les méthodes qu’ils ont apprises pour pouvoir compléter le jeu plus rapidement.

« Kill the animals » ou « save the animals »

« Tuez les animaux » ou « sauvez les animaux ». Ne vous inquiétez pas, les joueurs de SGDQ ne sont pas des partisans de la cruauté envers les animaux! Il s’agit simplement d’une tradition liée à Super Metroid. Vers la fin de ce jeu, le joueur peut soit perdre quelques secondes pour sauver une poignée d’animaux extraterrestres, ou compléter le jeu plus rapidement en les laissant mourir. Les partisans et les autres joueurs tentent donc d’inviter le performeur à sauver ou tuer les animaux, selon leur préférence.

« Warp » ou « Zip »

Ce sont des expressions difficiles à traduire en français, mais « warp » pourrait se traduire par « téléportation » et « zip » par « passer en vitesse ». La première est une technique qui consiste à exploiter un bogue qui transporte le joueur vers une zone à laquelle il ne pourrait pas accéder en temps normal. La deuxième consiste à provoquer un bogue qui propulse le personnage à des vitesses autrement impossibles à atteindre.

« Frame »

Image. Les différentes consoles de jeu produisent un nombre différent d’images par seconde. La SNES nord-américaine, par exemple, produit 60 images par seconde. Certaines techniques doivent être parfaitement synchronisées à l’image (frame perfect). Le performeur doit donc l’exécuter sur une image précise pour la réussir. Dans le cas de la SNES, il dispose de seulement 1/60e de seconde! Les joueurs parlent parfois de « sauver des images » (save some frames). On parle alors d’une technique qui permet de sauver des fractions de seconde.

Quelques performances à surveiller

Mardi, 23 h 51* : Super Metroid (SNES)

L’Américain Oatsngoats prépare une partie du légendaire Super Metroid lors de laquelle il complètera le jeu à 100 %. À noter qu’il est le deuxième au monde dans cette catégorie, avec un temps de 1 heure, 15 minutes et 4 secondes. Vous n’aurez jamais vu Samus se démener de cette façon!



Mercredi, 22 h 56 : Cuphead (PC)

Êtes-vous un de ceux qui n’ont jamais réussi à terminer ce jeu canadien diaboliquement difficile? Le champion mondial de Cuphead, TheMexicanRunner, vous fera ridiculisera, alors qu’il tentera de le faire en moins d’une heure. Reste à voir combien de fois il mourra en cours de chemin.



Jeudi, 17 h : Deus Ex (PC)

L’Allemand Heinki est probablement l’un des athlètes vidéoludiques les plus amusants à regarder, avec ses commentaires hilarants et sa personnalité attachante. Il offrira une performance de Deus Ex dans la catégorie Any %, ce qui veut dire que vous pourrez voir des bogues spectaculaires et à se tordre de rire.



Jeudi, 21 h 59 : Super Mario Bros. 3 (NES), course à deux

Ce sera sans doute l'un des événements phares de la semaine. Mitchflowerpower et Grandpoobear sont deux des noms les plus connus dans la communauté des performeurs de Super Mario Bros. 3. Il se livreront ici à un duel sans merci. Attendez-vous à une course serrée jusqu’à la dernière seconde.

Vendredi, 19 h 27: Super Mario 64 (N64), course à deux, 70 étoiles

Super Mario 64 est le jeu le plus populaire de toute la communauté de performance vidéoludique. Dans la catégorie 120 étoiles, l’Espagnol cheese05 et l’Américain puncayshun sont en première et deuxième place. Seulement deux dixièmes de seconde les séparent! Ils se disputeront ici une course à 70 étoiles, qu’ils devraient terminer en à peine 50 minutes.

* L'horaire est sujet à des changements sans préavis. Consultez l'horaire officiel pour connaître les heures mises à jour.