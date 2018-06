Selon le président de la Société nationale de l'Est-du-Québec, Alain Martineau, la contribution bénévole y est pour beaucoup dans le succès de ces événements.

« Depuis plusieurs années, le budget de la fête nationale, tant au point de vue national que régional, n'a pas vraiment été indexé, déplore-t-il. On arrive à faire des fêtes fantastiques parce qu'on a énormément de bénévoles. »

La Fête nationale tient sur le bénévolat. Ça, c'est clair. Alain Martineau, président de la Société nationale de l'Est-du-Québec

Parmi les 68 événements, notons le spectacle de Tord-Vis et de Stéphanie Bédard au parc Beauséjour de Rimouski, le feu de joie au Château Landry de Mont-Joli et le spectacle des Sacs Lousses et de Durham-Durham au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup.

Partout au Québec, les Québécois auront l'occasion de célébrer. Plus de 6600 événements sont organisés.