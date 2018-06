Plusieurs activités sont offertes aux visiteurs avec notamment un théâtre de marionnettes, une mascotte, un jeu serpent échelle géante.

L'endroit qui contient plus de 1000 fossiles est apprécié du public curieux d'en savoir davantage sur l'histoire de la région, explique la coordonnatrice Andrée Nault.

Les gens sont toujours curieux du fossile. Andrée Nault

« Nous, notre exposition principale, c'est sur les fossiles, on vous présente les fossiles de la région et on a toute une partie qui présente les fossiles qui viennent de partout dans le monde, dit-elle. On a même un morceau de dinosaure, un œuf de dinosaure, une tête d'amphibien géant et on a des sculptures qui représentent ses fossiles et des animations vidéo. »

Le Fossilarium accueille environ 2000 visiteurs par saison, en plus de se déplacer dans des événements à travers la région.

Le musée a reçu récemment 50 000 $ du gouvernement du Québec pour soutenir sa mission et sa vocation scientifique.