On ne déplore toutefois pas de morts, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Fitsum Arega.

« Pour l'instant, en se basant sur les rapports de la police et des hôpitaux, 83 personnes sont blessées. Sur ces 83 blessés, six sont dans un état critique. Aucun décès n'a encore été rapporté », a écrit sur son compte Twitter M. Arega.

Ce bilan est aussi celui donné par la radio-télévision proche du pouvoir Fana Broadcast Corporate.

M. Arega a parlé d'attaque à la grenade, et selon un organisateur du rassemblement, elle a été lancée en direction de la tribune. Le premier ministre, a-t-il dit, est sain et sauf.

Ce rassemblement avait débuté dans le calme. Des spectateurs brandissaient des drapeaux du Front de libération oromo (OLF), un groupe armé rebelle, et une ancienne version du drapeau éthiopien, symbole des manifestations antigouvernementales. La police, qui par le passé arrêtait quiconque agitait de tels drapeaux, laissait cette fois faire.

Les autorités n'ont pas indiqué combien de personnes étaient rassemblées pour le discours du premier ministre, mais la foule a été qualifiée d'« immense ». Photo : Reuters/Stringer .

Après l'explosion, des dizaines de personnes ont envahi la scène, et commencé à lancer des objets divers vers la police en criant : « À bas, à bas Woyane », ou « Woyane voleur », en référence au surnom péjoratif utilisé pour qualifier le gouvernement, selon le journaliste de l'AFP sur place.

Des échauffourées ont commencé à éclater entre spectateurs et des pierres ont été lancées en direction des journalistes, qui ont dû s'abriter. La police s'est gardée d'intervenir, se contentant de contenir la place.

Après ces incidents, le calme a semblé revenir un peu, mais des dizaines de milliers de personnes ont continué à chanter et manifester leur mécontentement à l'égard des autorités, alors que les organisateurs de la réunion tentaient péniblement de reprendre le contrôle de la situation.

Un discours attendu

Il s'agissait du premier discours public à Addis Abeba de M. Abiy depuis sa nomination en avril. Il en avait fait plusieurs en province, et celui-ci devait être le plus symbolique de sa campagne pour expliquer ses réformes.

Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Photo : Reuters/Stringer .

Vêtu d'un tee-shirt vert et d'un chapeau, le premier ministre a exprimé sa gratitude à la foule et a vanté les vertus de l'amour, de l'harmonie et du patriotisme. « L'Éthiopie sera à nouveau au sommet et les fondations en seront l'amour, l'unité et le rassemblement », a-t-il notamment déclaré.

Depuis son entrée en fonction, après plus de deux années de manifestations antigouvernmentales ayant coûté son poste à son prédécesseur Hailemariam Desalegn, M. Abiy a apporté des changements majeurs, libérant nombre d'opposants emprisonnés et initiant une libéralisation de l'économie.