Un texte de Marie-Eve Bédard, correspondante au Moyen-Orient

En 2017, les Turcs ont approuvé par référendum une transformation majeure du rôle de président, qui était jusqu’à ce moment essentiellement cérémonial.

Voilà pourquoi il était essentiel de devancer les élections qui devaient se tenir en novembre 2019, argumentait M. Erdogan lors de la campagne référendaire. Il fallait mettre en place le système présidentiel d’urgence.

Le président Erdogan est toujours favori, selon la plupart des sondages, et espère l’emporter au premier tour ce dimanche avec plus de 50 % des voix. Mais à voir l’évolution de la campagne électorale sur ses derniers miles, on se demande s’il ne regrette pas d’avoir précipité le rendez-vous avec les électeurs.

Muharrem Ince, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle turque, s’est adressé à ses partisans lors d’un rassemblement le 22 juin 2018, à Ankara. Photo : AFP/Adem Altan

Une opposition qui le talonne

Dans la ville côtière d’Izmir, jeudi, une foule immense s’est rassemblée au bord de la mer pour entendre le principal opposant à celui qui domine le paysage politique depuis plus de 15 ans.

Muharrem Ince, le candidat du parti Républicain du Peuple (CHP) cause la surprise et propose aux électeurs une véritable solution de remplacement à Recep Tayyip Erdogan. Son style emporté, charismatique et son discours franchement séculaire attirent beaucoup d’électeurs qui veulent en finir avec le règne du président et de son parti de la Justice et du Développement, comme en font foi les images d’une côte inondée par ses partisans.

Ces images n'ont été diffusées sur aucune des grandes chaînes de télévision en Turquie. Même chose le lendemain, alors que M. Ince rassemblait une foule monstre dans les rues de la capitale Ankara.

Depuis une tentative de coup d’État à l’été 2016, le régime turc a décrété l’état d’urgence et a poursuivi avec acharnement sa mainmise sur les médias et réduit les organes de presse d’opposition au silence. Des centaines de journalistes ont été arrêtés et emprisonnés.

Une dérive autoritaire qui a également vu 107 000 fonctionnaires congédiés par décret. Des policiers, des juges et des professeurs.

Environ 50 000 personnes ont été arrêtées en attente d’un procès. De quoi semer la terreur chez ceux qui voudraient critiquer les autorités.

Des milliers de personnes ont participé au rassemblement du candidat du parti Républicain du Peuple, Muharrem Ince, le 22 juin 2018, à Ankara. Photo : AFP/Adem Altan

Deuxième tour

Malgré tout, ou peut-être précisément pour cette raison, l’opposition politique en Turquie semble sortie d’une certaine morosité et se révèle efficace en campagne.

En plus des élections présidentielles, la Turquie tient également des élections législatives le 24 juin. À l’initiative de Muharem Ince, tous les partis d’opposition font front commun dans l’espoir de gagner une majorité des sièges, à l’exception du parti Démocratique du Peuple (HDP), un parti prokurde dont le chef, Selahatin Dermitas, fait campagne depuis une cellule de prison.

Pour le HDP, l’élection de dimanche est une question de survie. S’il n’obtient pas au moins 10 % des voix, il disparaîtra complètement du parlement. Mais s’il survit, le HDP pourrait ravir au parti du président Erdogan ses chances de conserver le contrôle du parlement.

Il y a six candidats à la présidence. Si aucun d’entre eux n’obtient une majorité simple au premier tour, les Turcs devront trancher de nouveau le 8 juillet prochain ce qui semble fort probable pour l’instant.

Si Recep Tayyip Erdogan est victorieux et que son parti de la Justice et du Développement demeure majoritaire dimanche au parlement, le président aura réussi à consolider un pouvoir presque absolu qu’il détient pour ainsi dire déjà.

Toutefois, si M. Erdogan perd sur ces deux fronts, le paysage politique de la Turquie sera altéré de façon dramatique.

Dans un scénario où le président serait réélu sans que son parti contrôle le parlement, la Turquie peut s’attendre à une période de turbulences et d’incertitudes dans un avenir proche.