La FFCB avait jusqu'à vendredi pour faire appel. Elle se joint ainsi à celui de Raymond Théberge, commissaire aux Langues officielles, déposé jeudi.

L'avocat de la FFCB dit que la fédération porte la décision en appel à cause de ses lourdes conséquences par rapport à la Loi sur les langues officielles.

Mark Power explique que « la partie IV [de la Loi] exige que le gouvernement du Canada offre ses services en français à travers le pays, mais aussi la partie VII qui exige qu’Emploi et Développement social par exemple pose des gestes positifs pour aider la francophonie et non lui nuire ».

Le fait que le Commissariat aux langues officielles se saisisse de cette affaire est rare, comme le souligne M. Power.

« Il faut se poser la question : quel est l’intérêt particulier du commissaire aux langues officielles? », dit-il. « En l'occurrence, ce qui se passe, c’est que le jugement de la Cour fédérale limite les pouvoirs d’enquête du commissaire, rend sa vie plus difficile de mener des enquêtes. »