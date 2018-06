Un texte de Miguel Lachance

L’objectif de 14 845 $ que s’était fixé Conor a été dépassé en moins de 24 heures. La campagne Kickstarter, qui se termine le 11 juillet, a pour l’instant permis d’amasser près de 30 000 $.

Conor espérait un bon départ, mais ne s’attendait pas à un tel succès : J’avais une liste de personnes qui avaient déjà manifesté leur intérêt et je croyais que peut-être la moitié allait contribuer lors de la première journée.

Les cartes du nouveau jeu de Conor McGoey, Gorus Maximus. Photo : Conor McGoey

Il croit que la crédibilité qu’il a établie grâce à ses deux premiers jeux l’a aidé.

Il avait lancé Summit en 2016, un jeu sur le thème de l’escalade. Il s’agissait d’un projet plus ambitieux : il avait eu besoin de 55 000 $ pour le réaliser. Il avait atteint son objectif en un mois.

Le jeu Summit est une course pour atteindre le sommet d'une montagne. Photo : Inside Up Games

Conor est fier d’indiquer que le jeu sera bientôt disponible en français.

Lui-même anglophone, il est marié à une Franco-manitobaine et il se débrouille en français.

Summit est le premier jeu d’une trilogie qu’il a nommée Karma. Le deuxième de la série est en préparation.

En 2017, Inside Up Games a lancé un jeu plus simple, et moins dispendieux, nommé Vault Assault, qui demande aux joueurs de lancer des dés rapidement pour réussir un braquage de banque ou l’empêcher, selon le rôle de chaque joueur.

Le second jeu créé par Conor, Vault Assault, est beaucoup plus simple et rapide à jouer que Summit. Photo : Inside Up Games

Après Summit, je voulais créer un jeu totalement différent, pour être en mesure de rejoindre un autre public. Conor McGoey

Conor explique que lors de la campagne de financement participatif pour Vault Assault, la majorité des investisseurs étaient différents de ceux qui avaient soutenu Summit.

En trois semaines, il avait réussi à amasser un peu plus de 19 000 $

Un succès international

S’il a reçu beaucoup d’appui dans sa ville natale, Conor a aussi vendu des copies de ses deux premiers jeux un peu partout dans le monde.

Il a participé à quelques congrès au Canada, aux États-Unis et à Essen, en Allemagne.