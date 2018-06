Un texte de Mathieu Grégoire

Le chef adjoint de la Police de North Bay, Scott Tod, estime que le public s’attend, à tort, à ce que la police soit responsable de régler mille et une situations conflictuelles. Envoyer un policier lorsqu’un enfant refuse de monter dans l'autobus scolaire ou encore lorsqu’un individu possiblement intoxiqué dérange devant des commerces du centre-ville n’est pas la meilleure solution, selon M. Tod.

Lorsque les agences locales de services sociaux sont fermées le soir et la fin de semaine, la police devient la seule option pour régler des situations de crise. Des crises qui découlent la plupart du temps de problèmes liés à la pauvreté, la santé mentale et au manque de compétences parentales.

Depuis mars, la Police de North Bay compile des statistiques pour mesurer l’ampleur du problème. Les premières données confirment ainsi que seulement 20 % des interventions sont liées à des crimes, à la sécurité routière et à la sécurité du public en général.

Des représentants de plus de 20 organismes locaux se rencontrent deux fois par semaine pour discuter de cas d’individus qui nécessitent une attention particulière et immédiate.

L’initiative porte le nom de Gateway Hub. Les membres de cette table de concertation déterminent quels organismes sont les mieux placés pour aider la personne concernée et amorcent des démarches dans les heures qui suivent.

Le travail de ce groupe peut ainsi éviter que des individus se retrouvent dans des situations menant à une intervention policière. Le Gateway Hub existe depuis 2013 et aux dires de l’une des membres, le groupe cherche maintenant à aller encore plus loin.

Nous voulons analyser les facteurs de risques. Qu’est-ce qui est à l’origine des conflits parentaux, des problèmes de santé mentale, de drogue ou de violence? Nous espérons ainsi amener le Gateway Hub à un autre niveau où nous pourrions analyser de manière critique les statistiques afin de prendre des décisions éclairées sur notre façon de fonctionner et d’offrir nos services dans la communauté. Shannon Mantha, directrice générale des services sociaux au Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Scott Tod, de la Police de North Bay, abonde dans le même sens. Il estime qu’il est grand temps que les dirigeants des agences de services sociaux réfléchissent à leur approche.