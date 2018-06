Un texte de Simon-Pierre Poulin

La dizaine d’élèves de 5e année avaient préparé en classe des lettres pour expliquer dans leurs mots pourquoi ils tenaient à voir davantage de produits en français chez Walmart. Ce sont ces lettres qu’ils ont lues, tour à tour, à la gérante de la succursale de Grande Prairie, sous le regard du personnel et des autres clients.