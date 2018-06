Avec les informations de Thomas Deshaies

C'est notamment ce qu'il a déclaré lors d'un point de presse tenu vendredi après-midi, où il faisait le bilan de sa dernière session parlementaire.

À maintes reprises dans la dernière année, des ministres en visite dans la région avaient souligné l'entêtement du député d'Abitibi-Est. Tout le monde veut avoir des investissements sur son territoire, donc oui, on joue du coude dans les portillons pour être capable de démontrer clairement qu'il y a non seulement un besoin, mais un impératif de réaliser ces investissements. Donc je pense que oui, on fait une différence à un moment donné , a-t-il déclaré.

Le député a rappelé quelques-uns de ces investissements : aide pour accroitre la productivité des entreprises (5,6 M $), projets d'efficacité énergétique à la commission scolaire (1 M $), sentiers de motoneiges (2,3 M $) et des projets de rétention de la main-d'œuvre (520 000 $).

Un été occupé

Le député compte bien poursuivre le travail cet été afin de faire avancer certains dossiers, dont la piscine de Senneterre, le carrefour giratoire et le Château de Marie-Ève. Le dossier du logement est une de ses préoccupations majeures, a-t-il fait savoir.

Il s'est dit déçu par l'annulation de l'appel d'offres concernant le nouveau carrefour giratoire à Val-d'Or, et compte bien suivre le dossier de près.

Guy Bourgeois tentera également de travailler à la création de postes d'agent d'immigration dans la circonscription, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre.

Confiant pour les élections

Le député, qui terminera son premier mandat à l'Assemblée nationale, compte bien poursuivre le travail en gagnant la confiance des électeurs le premier octobre prochain.