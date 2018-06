Un texte de Gavin Boutroy

« Cette sculpture est un gaspillage d’argent, installez de meilleurs jeux pour les jeunes! », écrit une internaute sur la page Facebook du quartier. Un autre associe l'œuvre représentée dans le dessin de l’artiste à un champignon ascomycète.

Darren Sakwi explique que son œuvre se veut plutôt une représentation des aurores boréales. La sculpture de trois mètres sur neuf mètres doit trôner au centre du « cœur piétonnier » de Sage Creek, actuellement en construction.

Des maisons en construction dans le quartier Sage Creek, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

L’œuvre de « rubans ondulants » sera entièrement construite en acier inoxydable, poli pour générer des reflets de lumière obtenus par un éclairage bleu-vert et violet.

« Je veux que ce soit une destination qui permette de s'évader, affirme Darren Sakwi, un lieu pour s’asseoir, regarder la sculpture et ne penser à rien d’autre. »

Cela fait partie de l’art, tu veux te perdre dedans, et oublier tout le reste. Darren Sakwi, artiste sculpteur

Il dit comprendre les critiques de son œuvre, puisque « les parcs, les terrains de jeux, les routes, c’est important aussi ».

« Mais sans artiste dans le monde, sans art, sans art public, ce serait franchement ennuyeux », dit-il.

L'entreprise qui développe le nouveau quartier de Sage Creek, Qualico, se dit la même chose. De l’art public figure déjà sur plusieurs ronds-points de Sage Creek. « Ça rend le quartier plus désirable », affirme le vice-président régional de Qualico, John Daniels.

M. Daniels confirme que Qualico assume l’ensemble des coûts du projet, qui ne bénéficie donc pas de fonds publics.

Le privé et l'art public

Un exemple d'art public éphémère devant le Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Trevor Lyon

Le financement de l'art public par le secteur privé est de plus en plus commun, indique la gestionnaire de projets d’artistes du Conseil des arts de Winnipeg, Tamara Rae Biebrich. Le Conseil des arts est l’administrateur du programme d’art public de la Ville de Winnipeg depuis 2004.

« De plus en plus [d’acteurs du secteur] communautaire et du privé [mettent en place] des projets d’art public. Ça devient plus courant, [tout en restant] assez nouveau », déclare-t-elle.

Les entreprises se rendent compte de la contribution de l’art public au bien-être d’une ville. « Ça peut refléter l’identité de la ville, lui donner une voix, ou amplifier la voix de la communauté », explique-t-elle.

Tamara Rae Biebrich note que le Conseil des arts de Winnipeg prépare des données sur la contribution de l'art public à l'économie. Le Conseil des arts de Winnipeg finance des projets d'art public à hauteur de 500 000 $ environ par an.

La semaine prochaine, M. Sakwi présentera une maquette aux représentants de Qualico. S’ils l’approuvent, la fabrication de la sculpture pourra commencer et elle pourrait orner la place centrale du quartier vers la mi-octobre.