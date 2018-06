Depuis que le CRTC a approuvé la demande d’installation d’un nouvel émetteur de rediffusion FM à Sarnia en 2017, un travail technique d’envergure a été entrepris pour permettre aux résidents francophones de la région d’écouter en direct le contenu des émissions radio d’ICI Radio-Canada Première. Selon Pierre Ouellette, directeur de Radio-Canada Ontario, les francophones et les francophiles de la région de Sarnia ont été très nombreux à appuyer le projet de réémetteur de Radio-Canada et je sais qu'ils se réjouissent de cet ajout .

Carte de rayonnement de la nouvelle fréquence d'ICI Radio-Canada Première. Photo : Radio-Canada

La fréquence 101,5 FM permettra aux milliers de francophones de la région de Sarnia d’accéder à un contenu en direct et d’être plus proche des communautés francophones du reste de l’Ontario.

Une antenne partagée

Les résidents de Sarnia avaient déjà accès à Radio One, la radio généraliste de CBC, mais l’antenne ne pouvait pas être utilisée pour diffuser deux signaux différents, faute de puissance.

Au lieu d’avoir deux antennes, on a une antenne qui peut diffuser deux signaux et ça réduit les coûts et ça fait un système qui est plus puissant. Marc Germain, chef de projet à Radio-Canada

Marc Germain, chef de projet à Radio-Canada, explique qu’une nouvelle antenne a donc dû être installée à Sarnia afin de répondre aux besoins.

Une période d’essai de trois semaines

Avant de lancer officiellement une nouvelle fréquence, le ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique du Canada impose une période d’essai pour s’assurer du bon fonctionnement de la nouvelle fréquence.

[On nous demande] de faire ces tests pour être sûr qu’on ne cause pas d'interférences au système de navigation des avions. Si tout est beau, on continue nos tests pendant trois semaines pour s’assurer de ne pas causer d’interférence à d’autres diffuseurs. Marc Germain, chef de projet à Radio-Canada

M. Germain indique qu’aucune plainte n’a été reçue et que la fréquence 101,5 FM est par conséquent maintenant en service.

Une bonne nouvelle pour les francophones de Sarnia

Jusqu’à l’automne 2012, les résidents de Sarnia avaient accès au contenu diffusé par la station régionale d’ICI Radio-Canada Première, CBEF-Windsor.

Le contenu était alors accessible sur la fréquence 540 AM. À cause de problèmes liés à un équipement désuet, cette fréquence a dû être abandonnée et Radio-Canada s’est mise à utiliser l’ancienne fréquence de CBC, dont la portée n'était pas suffisante pour atteindre Sarnia.

Il y a plus de 4000 francophones dans le comté de Lambton, dont plus de 3000 habitent à Sarnia, et ils ont été nombreux et nombreuses à nous dire l'importance de cet ajout pour leur communauté. Pierre Ouellette, directeur de Radio-Canada Ontario

En tant que média local complet, cette nouvelle fréquence permet à Radio-Canada de remplir son mandat d’informer, sur toutes ses plateformes, et de mieux connecter les Ontariens d’un bout à l’autre de la province.