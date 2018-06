Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Des finissants à la maîtrise en création numérique ont réalisé une promenade nocturne interactive de 20 minutes, au cœur de la forêt.

Ce projet s'est appuyé sur les travaux de deux chercheuses en foresterie de l'UQAT, Émilie Tarroux et Annie DesRochers, sur la communication entre les espèces au sein des forêts.

Début du graphique (passez à la fin) Préparatifs de la Forêt Numérique à Rouyn-Noranda réalisée par des finissants de @uqat #rcat pic.twitter.com/aOfhnHE827 — Jocelyn Corbeil (@JocelynCorbeil) 22 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

Guidés par des jeux de lumière, des sons et des projections, les visiteurs de Forêt Numérique seront en communion avec la nature explique le directeur technique du projet, Valentin Foch.

On se retrouve dans une forêt assez sombre et avec des points de lumière, des points de projection avec un son design original aussi avec des animaux qui vont passer en hologramme, il y a des champignons interactifs quand on va éclairer, l'idée c'est que le spectateur comprenne, qu'il ressente l'écosystème de la forêt à travers cette démarche.

La visite est aussi interactive pour les participants ajoute le directeur artistique Jules Boissière.

On invite les gens à interagir avec les dispositifs, placer votre main sur un capteur, toucher un arbre, aller écouter aux arbres pour écouter leur intérieur, faire allumer des champignons et, etc. Jules Boissière

Le projet de Forêt Numérique, développé par des étudiants de l'UQAT, s'amorce ce soir, vendredi, dans les sentiers pédestres de la forêt Kiwanis à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Le projet sert de pilote et pourrait éventuellement revenir sous une forme plus permanente espère Valentin Foch.

Nous, on a toujours dit que l'idée du parcours après les deux ans de maîtrise on le sortait sous forme de prototype pour montrer ce qu'on était capables de faire avec du numérique en forêt en région, dit-il. L'idée c'est que si l'on arrive à trouver des subventions et le monde pour nous aider à continuer ce projet, l'idée c'est qu'on arrive à la présenter tous les ans encore plus gros.

Au total, c'est près de 1 000 personnes qui devraient visiter le site lors des trois soirs de présentation.