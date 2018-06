« Notre objectif est de parvenir à une convention collective équitable pour les personnes qui fournissent d'importants services publics », a déclaré Barry Nowoselsky, membre du comité exécutif du syndicat.

Le gouvernement du Parti saskatchewanais a annoncé une réduction de salaire de 3,5 % pour les employés du secteur public dans le budget de 2017. Cependant, ce plan ne figurait pas dans le budget de 2018.

Selon le syndicat, les négociations se sont arrêtées plus tôt ce mois-ci. Les salaires et les pensions restent les questions les plus controversées, selon lui.

Les négociations autour de la convention collective ont débuté en 2016. Le vote de grève devrait se tenir en juillet.

Les employés du secteur public représentent des milliers de fonctionnaires, y compris des travailleurs sociaux, des techniciens de laboratoire et des agents de correction dans toute la province.

« Nous sommes prêts à retourner négocier à tout moment, mais sans mandat de grève, je doute que nous puissions faire de grands progrès », indique Barry Nowoselsky.

Le syndicat a tenu à préciser qu'un vote de grève ne signifie pas qu'il y aura des actions immédiates.

Le gouvernement a déclaré qu'il espérait qu'un accord soit conclu avec le syndicat lors de négociations, mais n'a pas fait d'autres commentaires.

L'opposition néo-démocrate, elle, soutient les revendications des employés gouvernementaux. Selon sa porte-parole en matière de relations au travail, Nicole Rancourt, le gouvernement saskatchewanais ne respecte pas ses employés.

En 2006, environ 1000 membres du SGEU ont fait grève pendant six semaines après qu'un accord ne put être conclu avec la province. Bon nombre de ces travailleurs étaient des employés des centres correctionnels et du personnel des établissements pour jeunes.

Avec les informations de CBC News et d’Omayra Issa