Pride Toronto organise d'abord une foire dans le village gai pendant toute la fin de semaine. La rue Church entre Dundas et Bloor sera fermée jusqu'à lundi 6 h.

Le défilé de la fierté trans (Trans Pride March) vendredi soir entrainera la fermeture des rues le long de son parcours de 19 h à 21 h 30. La marche doit partir de l'intersection des rues Church et Hayden, se diriger vers le nord et la rue Bloor puis vers l'ouest et poursuivre en direction sud sur la rue Yonge. Elle ira ensuite vers l'est sur la rue Carlton pour se terminer au parc Allan Gardens.

Samedi, la Dyke March empruntera le même chemin que la Trans Pride March. Les rues situées le long du parcours seront fermées de midi à 18 h.

La course de la fierté et du souvenir qui a lieu samedi matin entrainera les fermetures de la rue Wellesley Est entre la rue Jarvis et Queen's Park Crescent Est, ainsi que de Queen's Park Crescent Est entre les rues College et Bloor Ouest de 8 h 30 à midi.

Une femme danse dans les bulles de savon au défilé de la fierté gaie de Toronto en 2016 Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Dimanche, le point culminant des célébrations du mois de la fierté sera le défilé de la fierté gaie au centre-ville de Toronto. La route Rosedale Valley entre la route Park et l'avenue Bayview sera fermée de 8 h à 19 h.

Comme chaque année, le défilé partira de l'intersection des rues Church et Bloor Est, continuera vers le sud sur la rue Yonge puis en direction est sur la rue Dundas Est jusqu'à la rue Victoria. Les rues le long du parcours du défilé seront fermées de midi à 19 h. Le défilé commencera, quant à lui, à 14 h et se terminera à 19 h.

Festival de jazz

Le Festival de jazz de Toronto commence vendredi et entrainera des fermetures de rues pendant tout le week-end.

La rue Cumberland entre la rue Bellair et l'allée Old York demeurera fermée jusqu'à minuit dimanche. L'avenue Yorkville entre la rue Bellair et l'avenue Hazelton sera fermée jusqu'à 6 h dimanche.

Gregory Porter fera un concert au Festival de jazz de Toronto (archives) Photo : Universal Music

D'autres évènements

Le festival Flavour of Fairbank : fermeture de l'avenue Eglinton Ouest entre l'avenue Ronald et la rue Dufferin de samedi 2 h à lundi 5 h.

Le festival Junction Summer Solstice : fermeture de la rue Dundas Ouest entre l'avenue High Park et Indian Grove de samedi 4 h à dimanche 7 h; la rue Keele restera ouverte à la circulation.

Les dimanches piétonniers du Kensington Market : certaines portions des avenues Kensington, Augusta et de la rue Baldwin seront fermées dimanche de midi à 22 h 30.

Fermeture du Scarborough RT

La ligne 3 Scarborough sera fermée entre les stations Kennedy et McCowan en raison de travaux d'entretien et de réparations. Des autobus feront la navette par l'avenue Midland jusqu'à la station Scarborough Centre avec des arrêts aux stations Kennedy, Lawrence Est, Ellesmere et Midland.