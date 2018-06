Ils sont ici pour la course Route Halifax-Saint-Pierre, qui relie la capitale de la Nouvelle-Écosse à l’archipel français au large de Terre-Neuve.

Voiliers dans le port d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Depuis ses débuts, l'événement a pris de l'importance.

« On a réussi en 2002 à créer la première Route avec, je pense, une dizaine de bateaux, et on a tout de suite vu que la mayonnaise prenait. Donc on s'est dit, bon, on va le faire tous les deux ans », se rappelle Philippe Paturel, le cofondateur de l’événement. « Maintenant, on est dans une phase où on va la faire évoluer ».

Philippe Paturel, co-fondateur de la Route Halifax Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada

Cette évolution passe par un plus grand nombre de compétiteurs, mais M. Paturel voit encore plus grand.

Attirer plus de compétiteurs, mais aussi s'installer sur le front de mer de la ville d'Halifax et en faire un événement pour tous.

« Le fait d'être ici sur ce magnifique front de mer en plein centre-ville pour rencontrer plus de monde, échanger, [avoir] une bonne ambiance. On peut aussi plus facilement y mettre de la musique comme on va faire cette année », se réjouit Philippe Paturel.

Cette année, deux journées de concert gratuit seront offertes sur le front de mer d’Halifax, avec un groupe de France et la chanteuse Izabelle, du Nouveau-Brunswick.

L’événement pour tous est maintenant presque un festival, mais la compétition demeure au coeur de la Route Halifax Saint-Pierre.

Gilles Barbot, capitaine de l'Esprit de corps IV. Photo : Radio-Canada

Le capitaine de l’Esprit de corps IV, Gilles Barbot, souligne que cette compétition est unique.

« Quelles sont les opportunités d’avoir une expérience océanique de course au Canada ? », souligne-t-il. « C’est vraiment la seule. C’est une expérience internationale. »

Le départ de la course aura lieu le mardi 26 juin, sur le front de mer d'Halifax, à midi.

D’après un reportage de Paul Légère