un texte de Gilles Munger

Transport Québec constate dans son « Enquête origine-destination 2015 sur la mobilité des personnes dans la région métropolitaine de Saguenay » que 9 déplacements sur 10 se font en véhicule personnel.

L'étude dénombre plus de 400 000 déplacements de ce type par jour à Saguenay et dans les environs, soit l'un des taux les plus élevés du Québec. Le nombre de véhicules personnels est aussi parmi les plus élevés de la province.

Ça s'explique probablement par le fait que le territoire est très étalé dans la région de Saguenay, donc, ça nécessite de grandes distances de déplacement. Éric Martel-Poliquin, ingénieur Transport Québec

infographie : Claude Desbiens Photo : Radio-Canada

Le taux d'utilisation du transport en commun est aussi l'un des plus faibles de la provinces. Il s'établit à 2,2 %, un taux similaire à celui de Trois-Rivières.

Éric Martel-Poliquin précise que l'utilisation de l'autobus est trois fois plus élevée à Sherbrooke. Ce serait peut-être du fait que les étudiants de l'université là-bas ont accès au transport en commun à même leurs frais de scolarité.

À ce propos d'ailleurs, les étudiants de l'UQAC ont voté pour une politique semblable alors qu'à partir de l'automne, ils obtiendront un accès gratuit à l'autobus en payant 40 $ de plus pour leur session d'études.

Destinations favorites

L'étude de Transport Québec précise d'autre part les endroits les plus fréquentés par les Saguenéens. Place du Royaume, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'hôpital de Chicoutimi occupent les trois premières positions.

Dans l'arrondissement de Jonquière, c'est le Cégep qui est le plus fréquenté, en septième position.

Finalement, dans l'arrondissement de La Baie, c'est la base militaire de Bagotville qui est l'endroit le plus fréquenté, mais elle arrive en 18e position sur le territoire municipal.