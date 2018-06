Transporter de l'eau fait partie de la routine pour Denise Bérubé Drapeau. Elle ne peut pas boire l'eau de son puits, parce qu'elle est contaminée au soufre et à l'eau salée.

On ne peut même plus la boire [l’eau]. On ne peut même pas arroser rien non plus, nos plantes, parce qu'elles vont mourir! Denise Bérubé Drapeau, résidente de Kamouraska