Sur Bay Street, le titre de la société ontarienne abandonnait 8,4 %, ou 1,31 $, en milieu de séance, pour se négocier à 14,30 $. L'action n'a pas terminé une séance sous la barre des 14 $ depuis le 4 mai.

L'ancien fabricant de téléphones intelligents, qui est depuis devenu une entreprise de logiciels, a affiché un bénéfice ajusté de trois cents US par action et des revenus de 213 millions $ US.

Cela a dépassé les attentes des analystes sondés par Thomson Reuters Eikon, qui s'attendaient à ce que les résultats ajustés de BlackBerry atteignent le seuil de la rentabilité et que ses revenus oscillent aux alentours de 208 millions $ US pour le trimestre terminé le 31 mai.

Les recettes tirées des logiciels et autres services ont été de 189 millions $ US, en hausse de 18 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent.

Au cours d'une entrevue, le chef de la direction de BlackBerry, John Chen, a affirmé qu'il était satisfait des résultats, sans toutefois verser dans l'excès d'optimisme en ce qui a trait aux perspectives de croissance de la compagnie.

Parfois, en étant trop optimiste, on attire le mauvais sort , a-t-il dit.

M. Chen a également expliqué s'attendre à ce que la division QNX, qui offre au secteur automobile des systèmes de divertissement et d'informations, affiche une croissance graduelle pendant l'année financière même si la hausse a été de 31 % au premier trimestre.

Honnêtement, cela a été plus élevé que prévu , a expliqué le grand patron de BlackBerry au cours d'une conférence téléphonique avec les analystes.

M. Chen a indiqué que le nombre de véhicules équipés des logiciels offerts par BlackBerry était de 120 millions, par rapport à 60 millions il y a trois ans, ce qui engendre une hausse des redevances versées par les constructeurs automobiles.

Au premier trimestre, la compagnie a affiché une perte nette de 60 millions $ US, ou 11 cents US par action, par rapport à une perte nette de 10 millions $ US, ou six cents US par action à la même période l'an dernier.

BlackBerry a expliqué que ce résultat tenait compte d'une charge de 28 millions $ US liée à un ajustement à la valeur de sa dette et d'une autre charge d'amortissement de 22 millions $ US.

L'ex-fabricant de téléphones intelligents a également annoncé un partenariat avec Bullitt Group, un fabricant britannique de téléphones intelligents et d'appareils électroniques.