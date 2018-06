Parmi les officières et officiers, on retrouve Jean-Pierre Charbonneau, qui a été entre autres journaliste, parlementaire et analyste politique, le chorégraphe et danseur Paul-André Fortier, de même que la chercheuse en neurosciences, Isabelle Peretz.

L’écrivaine Chrystine Brouillet, le cinéaste Xavier Dolan comptent parmi les chevalières et chevaliers avec le champion paralympique Benoît Huot et l’historien Paul-André Linteau.

Le Conseil de l’Ordre national du Québec, fondé en 1984, recommande chaque année des nominations au premier ministre après avoir évalué les candidatures soumises par le public. La remise des insignes a lieu en juin.