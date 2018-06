Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Le village de Notre-Dame-de-Lourdes, qui fait partie de la municipalité rurale de Lorne dans le sud-ouest du Manitoba, a un problème. Les deux bassins d'épuration des eaux usées qui desservent la communauté sont pleins et les autorités municipales redoutent un débordement ou une fuite qui pourrait être causés par l'érosion des digues entourant les deux ouvrages.

Le système actuel date d'une trentaine d'années. Depuis son installation, l'érosion due aux vents a fait son œuvre, affirme le conseiller municipal, Denis Bibeau.

L'épaisseur initiale des digues qui était de 5 mètres, n'est plus aujourd'hui que de 3, voire 2 mètres.

Denis Bibeau indique qu'elles doivent être renforcées pour écarter tout risque de fuite.

La forte croissance de la population de Notre-Dame-de-Lourdes depuis 30 ans a entraîné une augmentation de la consommation d'eau des résidents. Les deux bassins peinent à suffire à la demande, selon Denis Bibeau.

Pour remédier au problème, la municipalité doit dans un premier temps renforcer les digues actuelles. « Pour cela, on n’a pas le choix, il va falloir faire quelque chose sûrement l'an prochain », indique M. Bibeau.

Mais à plus long terme, Denis Bibeau explique qu'il faudra peut-être aménager un troisième bassin ou un champ d'épuration, pour offrir une marge de manoeuvre aux autorités municipales dans la gestion des eaux usées.

C'est un projet qu'il va falloir réaliser dans un avenir proche, deux ou trois ans maximum. Denis Bibeau, conseiller pour la municipalité rurale de Lorne

Si le village va de l'avant avec ce projet, il faudra solliciter l'aide financière des gouvernements fédéral et provincial, précise M. Bibeau. Les citoyens verraient aussi leur facture être ajustée à la hausse en ce qui concerne la taxe d'eau et les services d'assainissement.

Pour le moment, la municipalité attend le résultat de tests effectués pour connaître la qualité de l'eau des bassins. Si l'eau est suffisamment purifiée, « dès qu'on recevra le feu vert, on pourra évacuer l'eau du deuxième bassin. Ensuite, on va transférer l'eau de la première cuve, qui est pleine à craquer, dans le second bassin », explique Denis Bibeau.

Il espère ainsi que d'ici deux à trois semaines, la municipalité pourra entamer le processus de déversement et réduire la pression exercée sur le système d'épuration.