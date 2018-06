L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a annoncé vendredi le détail des interventions qui seront réalisées pendant l’été.

Places de stationnement

Parmi les nouveautés, on trouvera une dizaine de places de stationnement dans la rue Casgrain où les clients des commerces pourront se stationner gratuitement pendant 15 minutes. Quatre autres emplacements y seront réservés pour les livraisons, en face du magasin de la Société des alcools du Québec.

Des commerçants ont récemment menacé de quitter le marché Jean-Talon parce qu’ils trouvent qu’on y favorise les déplacements des piétons au détriment de ceux des véhicules motorisés.

Socialisation, détente et divertissement

Le projet pilote de l’avenue Shamrock, lancé à la demande des commerçants en 2014, puis bonifié en 2016, visait à améliorer le lien entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean-Talon.

La rue a été aménagée dans le but de favoriser la socialisation, la détente et le divertissement, sans nuire au bon voisinage. On y trouve un espace piéton, un carrousel gratuit, des terrasses publiques, des balancelles, etc.

Des travaux cet été

Avec l'aménagement de la rue Shamrock, la Ville de Montréal vise à favoriser la socialisation, la détente et le divertissement. Photo : Ville de Montréal

Après consultation, l’arrondissement rend permanente cette vocation et procède à des travaux d’amélioration sur ce tronçon de rue de 150 mètres de longueur, soit :

L'aménagement d'une place publique pouvant accueillir des événements;

L'installation d'un feu de circulation à l'intersection de l'avenue Shamrock et du boulevard Saint-Laurent;

La construction de nouveaux trottoirs et d’une nouvelle chaussée;

La mise en place de mobilier urbain et de fosses pour les arbres et les végétaux.

L’arrondissement en profitera pour remettre à niveau certaines infrastructures souterraines et réaliser des travaux sur la fondation d’une caserne de pompiers.