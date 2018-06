À moins de 100 jours des élections, le gouvernement Couillard affiche un bilan financier spectaculaire, à faire rougir toutes les autres provinces au pays et même le ministre fédéral Bill Morneau à Ottawa. Les compressions des premières années du mandat, les transferts fédéraux plus élevés, les faibles taux d'intérêt et la hausse du PIB de 3,1 % en 2017 ont permis au gouvernement libéral d'accumuler de très généreux surplus.