Le programme de jeudi marque la fin d'une semaine à Londres pour l'équipe de la série américaine. Pour l'occasion, la légende des Beatles, âgée de 76 ans, s'est jointe à James Corden pour une balade en voiture.

Entre les chansons, Sir Paul McCartney autographie le mur de Penny Lane, dans le quartier où le groupe a tourné le vidéoclip de la chanson homonyme 51 ans plus tôt.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le chanteur revisite aussi sa maison d'enfance, riche en souvenirs.

En traversant un petit salon où John Lennon et lui ont joué pour la première fois She Loves You, Paul McCartney raconte comment une suggestion catastrophique de son père aurait pu faire basculer le destin du groupe mythique. « C'est joli, mais il y a trop d'américanismes, dit l'artiste en incarnant son père. Pourquoi vous ne chantez pas "She loves you, yes, yes, yes?" »

L’animateur s’étouffe presque quand McCartney lui raconte l’inspiration de Let It Be.

J’ai eu un rêve dans les années 60 dans lequel ma défunte mère me rassurait en me disant : “Just let it be”. Je me suis senti si soulagé. Elle m’a donné les bons mots. Paul McCartney

Le duo se retrouve dans un pub, où James Corden joue les barmans et encourage les clients à utiliser le juke-box. Au lieu de cracher une chanson, la machine fait plutôt tomber le rideau et révèle McCartney sur scène avec un groupe.

Il chante quelques-uns de ses vieux succès avant d'inviter son joyeux acolyte pour interpréter Hey Jude.

Voyez le segment en anglais