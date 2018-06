Josée Théberge se présente avant tout comme une Mamie de trois petits-enfants, mais elle est aussi directrice générale de l'Association culturelle franco-manitobaine depuis sept ans. Originaire du Québec, elle habite au Manitoba depuis 1990 où elle oeuvre auprès des comités culturels des différentes localités francophones en milieu rural. Josée aime cuisiner et bien manger. Elle partage avec nous son coup de cœur du moment, sangria et tapas, qu'elle remanie selon les ingrédients qu'elle a sous la main, ou selon son goût du moment. Rien de mieux pour bien commencer la fin de semaine que ces plats conviviaux à partager avec ceux qu'on aime.

1 bouteille, vin rouge

250 ml (1 tasse), liqueur d'amaretto

500 ml (2 tasses), jus de pêche et mangue

250 ml (1 tasse), jus d'orange

1 1/2 canette, soda au gingembre

jus de 1/2 citron

jus de 1/2 lime

1 pêche

1 orange

250 ml (1 tasse), glaçons

Dans un grand pichet, Josée verse le vin rouge et la liqueur d'amaretto.

Dans une tasse, Josée mesure le jus de pêche et mangue ainsi que le soda au gingembre pour les ajouter au mélange vin et amaretto. Vous pouvez choisir le jus de fruit que vous préférez.

Josée dépose dans le pichet à vin en terra cotta des cubes de glace. C'est dans ce beau pichet qu'elle servira la sangria plus tard.

Elle coupe la moitié d'une orange en petites tranches. Elle ajoute le jus de l'autre demie au mélange vin et amaretto. Josée découpe en quartiers une pêche dont elle garde la pelure parce que cela donne plus de saveur.

Josée ajoute les tranches d'orange, le jus de lime et les quartiers de pêche à la sangria. Celle-ci sera refroidie dans le pichet. Au moment de servir, Josée ajoute du soda et de la glace si nécessaire. Il est important de laisser la sangria quelques heures au réfrigérateur pour que le mélange de saveur puisse se faire.

Cette sangria est délicieuse. Le goût de l'amaretto se marie très bien au jus de fruits. La couleur est superbe et cette sangria est encore meilleure le lendemain.

viandes, prosciutto et salami

1 saucisson chorizo doux

petits cornichons marinés

petits oignons blancs marinés

figues

piments rouges doux rôtis

fromage provolone doux, en tranches

trempette d'artichaut du commerce

sauce aux épices (ingrédient secret)

sel noir

amandes fumées

baguette de pain

crudités, céleri et carotte

moutarde à l'ancienne

Josée dépose les viandes sur un grand plat de service. Elle forme de jolies fleurs avec la viande tranchée. Elle aime porter attention aux petits détails.

Josée coupe de fines tranches de saucisson chorizo. Vous pouvez utiliser le saucisson que vous aimez. Celui-ci est doux.

Josée dépose de petits cornichons verts, par groupe de trois dans son assiette, c'est sa règle d'or pour les présentations. Elle découpe les figues pour en faire de petites bouchées et elle ajoute les piments rôtis en petites tranches.

Dans une assiette, Josée dépose les tranches de fromage et dans un bol, elle verse la trempette d'artichaut. On peut choisir une autre tempette et un autre fromage.

Cette sauce, c'est la découverte de Josée. Elle l'achète au restaurant Fish Market du marché By à Ottawa, quand elle se rend dans la capitale nationale. La recette est secrète. Elle l'utilise pour tremper le pain et on y ajoute du sel noir. Un pur délice.

Une belle découverte. Du sel noir, que Josée a rapporté d'Espagne. Délicieux.

Josée aime utiliser les cadeaux qu'on lui a offerts. Le plat à pain en céramique est un cadeau d'un ami, qui le lui a rapporté du Brésil. Le pichet en terra cotta a appartenu à la famille d'un cousin de la branche italienne et américaine de Pittsburgh. Josée aime utiliser les objets qui ont de l'importance pour elle. Sur la table, dans une jolie tasse à thé fleurie, elle a coupé en bâtonnets des carottes et du céleri.

Josée est dans sa petite serre, attenante à la cuisine, où elle aime se retrouver avec des objets qui ont pour elle une signification et une histoire importantes. Comme ce livre de recettes qui est en fait un journal de vie. Josée y amasse et y garde des souvenirs. Photos, dessins, recettes, textes et anecdotes de sa famille. C'est un bien très précieux qui raconte un peu son histoire. Ce livre a pris vie en 1990 et a suivi Josée partout où elle a déposé ses bagages.