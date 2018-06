Des organismes et entreprises dont le Centre cultural franco-manitobain (CCFM) et les Productions Rivard se sont unis pour organiser l'évènement. « On voit cette énergie d’une communauté qui se rassemble pour faire quelque chose », affirme Louis Paquin, le producteur exécutif des Productions Rivard.

Selon lui, le spectacle Tout pour la musique a comme but « de mettre Saint-Boniface sur la carte, mais aussi de célébrer la francophonie dans toute sa diversité. »

Les célébrations seront diffusées en direct sur Unis TV et en rediffusion sur les ondes de Radio-Canada et de TFO.

« On diffuse ça dans le cadre des grandes célébrations au Canada. Le 22 ça se passe au Manitoba. On commence les célébrations », explique Louis Paquin. Ces célébrations se transporteront ensuite à Québec et à Montréal où de grands concerts sont aussi organisés.

« Tout pour la musique c’est de prendre notre place au Canada. On invite tous les francophones du Manitoba, pour démontrer qu'au Manitoba il y a de la vie et que ça brasse ici », ajoute-t-il.

Les artistes comme Laurence Jalbert, Jonathan Painchaud, Kelly Bado, Alpha Toshineza, Annie Blanchard, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Lulu Hughes, Hip Shake, Jérémie and the Delicious Hounds, Le R Premier, Étienne Fletcher et Aude Ray viennent de partout au pays.

Même les Louis Boys seront de la partie, parce que selon Louis Paquin, « on ne peut pas faire une fête sans les Louis Boys ».

Le spectacle est précédé d’une journée d’activités et de spectacles pour enfants, comme ce fût le cas lors d'années précédentes au parc Provencher.

« On veut faire vivre la francophonie et la culture », affirme Ginette Lavack, directrice générale du CCFM, qui organise la fête familiale.

La fête de la Saint-Jean-Baptiste à La Broquerie

Si un spectacle de cette envergure est une nouveauté à Winnipeg, la Saint-Jean-Baptiste est célébrée depuis 120 ans dans le village de La Broquerie, dans le sud-est du Manitoba.

Des activités pour la famille, des structures gonflables, un tournoi familial de balle-molle, un tournoi de hockey de rue pour les enfants, des feux d’artifice, un déjeuner aux crêpes et des spectacles d’artistes comme Jérémie and the Delicious Hounds et Andrina Turenne sont organisés samedi et dimanche.

Les organisateurs attendent environ 1500 personnes chaque année.