Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Un enseignant de l'école francophone Notre-Dame forme cette année des élèves de 6e année à relever ce défi, une expérience qui ne pouvait que m'intéresser au plus haut point. Thomas Choley, est lui-même titulaire d'une classe de 6e année. « Je développe beaucoup le sport à l'école, parce que pour moi, c'est un moyen de socialisation et d'apprentissage de règles de vie », explique cet enseignant qui détient une maîtrise en éducation physique et sportive.

L'enseignant Thomas Choley a initié une formation au vélo pour les élèves de 6e année à l'école francophone Notre-Dame d'Edmonton. Photo : Radio-Canada/Jean-Marie Yambayamba

Et c'est tout naturellement qu'il a choisi d'enseigner le vélo. « Je trouve qu'à Edmonton, les conditions pratiques du cyclisme sont parfois assez dangereuses à cause des routes, de la circulation, du nombre de voitures et des pistes cyclables qui ne sont pas toujours accessibles pour les enfants. Par ailleurs, j'ai observé que la plupart des enfants ne savent ni rouler à vélo, ni nager, ni courir. » L'enseignant précise sa pensée: « Vous seriez surpris de voir le nombre d'élèves qui ne savent pas rouler à vélo. Certains savent pédaler, mais sans aucune conscience de l'espace environnant. D'autres ne savent pas s'arrêter à un endroit, ou effectuer un évitement d'urgence. »

Un projet ambitieux

Après l'école À la Découverte, il y a quatre ans, l'école Notre-Dame est le second établissement où Thomas Choley forme des élèves au cyclisme. Cette année, le projet est même plus important. La formation se déroule en classe, dans la cour et à l'extérieur du site de l'école.

En classe, les élèves de deux classes de sixième se familiarisent à la sécurité routière, à la signalisation, aux priorités, à ce qui peut se faire et à ce qu'il faut éviter de faire aux croisements. Dans la cour de l'école et dans les rues environnantes, ils apprennent la manipulation du vélo, les techniques de freinage et de pédalage, les changements de vitesse et d'orientation, la conduite en ligne, la communication en cas de circulation en groupe. « Et puis petit à petit, on commence à rouler dans le quartier, pour vaincre l'appréhension. On s'arrête dans les situations réelles, on explique le danger, on continue », renchérit-il.

Les élèves participants à la formation sur le vélo à l'école Notre-Dame écoute les consignes de leur enseignant, Thomas Choley. Photo : Radio-Canada/Jean-Marie Yambayamba

De la collaboration

Pour aller aussi loin, l'enseignant a dû s'y prendre très tôt. Il s'est mieux familiarisé aux lois provinciales et au règlement municipal en matière de circulation à vélo. Dès janvier, il a informé les parents de son projet et a contacté des partenaires - dont la société des parents de l'école - pour donner des vélos aux enfants qui auraient des difficultés à en trouver un. L'enseignant a réparé lui-même les vélos qui n'étaient pas dans un état acceptable. Il a aussi parlé aux parents pour diminuer leurs appréhensions et les assurer que toutes les conditions seraient réunies pour que l'apprentissage soit le plus sécuritaire possible.

La formation a commencé au début juin, au rythme d'une heure par jour en après-midi, pour chacune des deux classes. Thomas Choley a repéré des leaders parmi les apprenants pour aider ceux qui sont moins avancés. Une douzaine de parents bénévoles ont également accepté de lui prêter main-forte. Chaque groupe de huit élèves est supervisé par deux adultes, même si la province n'exige qu' un adulte pour 15 enfants.

Des parents bénévoles collaborent à la formation au vélo donnée par l'enseignant Thomas Choley à l'école francophone Notre-Dame d'Edmonton. Photo : Radio-Canada/Jean-Marie Yambayamba

Un parcours pour conclure

Le 21 juin, les bénévoles ont participé à une sortie collective pour connaître le grand trajet que les enfants suivront en conclusion de leur apprentissage. Pendant un entraînement, quelques jours plus tôt, l'un d'eux ne pouvait cacher sa satisfaction, en me montrant les enfants qui faisaient des tours de vélo dans la cour de l'école. « Vous savez, ils vont peut-être oublier les mathématiques, mais pas cette expérience. Ils vont se rappeler où et comment ils ont appris le vélo », m'a dit Juste Kagisye.

Ces efforts culminent le 26 juin. Le groupe partira de l'école Notre-Dame, traversera quelques quartiers d'Edmonton jusqu'au parc Hawrelak dans la vallée de la rivière Saskatchewan Nord. Pendant que des parents seront en train de préparer un barbecue, Thomas Choley mènera les élèves les plus habiles jusqu'au pont High Level, pour une balade le long de la rivière.

Des jeunes de l'école Notre-Dame d'Edmonton apprennent le vélo. Photo : Radio-Canada

Edmonton a fait des progrès au cours de dernières années pour améliorer la circulation des cyclistes qui sont de plus en plus nombreux dans ses rues. En 2017, la Ville a créé un réseau de pistes cyclables protégées de 7,8 km au centre-ville. Elle a également imposé des restrictions qui interdisent notamment aux automobilistes et aux cyclistes de tourner à droite au feu rouge à certaines intersections. Les contrevenants s'exposent à une amende de 233 dollars. Le 21 juin, le conseil municipal a annoncé son intention de moderniser sa stratégie lancée en 2009 et qui s'était heurtée à des mécontentements des automobilistes. L'ébauche du nouveau plan sera publiée dans un an et demi.

Comme d'autres parents rencontrés pendant les séances de formation, mon sentiment de bonheur est réel de constater où Thomas Choley aura mené sa quarantaine d'élèves. Parmi eux se préparent, peut-être, de grands cyclistes canadiens de demain. Dans tous les cas, c'est remarquable de constater les progrès que tous auront faits, dans le cadre d'une initiative utile qui n'est pourtant pas formellement prévue dans le programme scolaire. Et je ne peux qu'avoir hâte de faire du vélo avec l'un de mes garçons qui fait partie de ces nouveaux cyclistes avisés.