Vincent Merola et sa femme Michelle, deux trentenaires, vivaient et travaillaient à San Francisco, en Californie, lorsqu’ils ont fait le choix d’immigrer au Canada.

C’est une déclaration politique envers les États-Unis , indique Vincent Merlo. Nous ne voulions plus que nos impôts et nos taxes servent à financer ce gouvernement et leurs actions. Nous avons donc décidé d’acheter une maison à Moncton.

Vincent Merola, dans sa nouvelle maison à Moncton. Photo : Vincent Merola

Le couple est arrivé au Nouveau-Brunswick le 15 mai. Michelle Merola s’est rapidement trouvé un emploi avant d’arriver au Nouveau-Brunswick comme infirmière avec le service d’ambulance aérienne de la province.

Nous avions déjà voyagé à Toronto, Montréal et Vancouver et nous avions adoré la culture canadienne. Nous nous sommes dit qu’il fallait vraiment déménager ici , ajoute Vincent Merola.

Le jour où le couple a traversé la frontière a été le plus heureux de leur vie .

Un déménagement catastrophique

L’expérience canadienne du couple a été ternie en raison de l’entreprise de déménagement avec qui ils ont fait affaire.

Vega Line Moving and Storage, un déménageur basé à Vancouver, leur en a fait voir de toutes les couleurs.

Le contrat de Vega Line Moving and Storage de Vincent Merola. Photo : Radio-Canada

Le drapeau rouge était levé avant même de quitter la Californie : Ils ne sont même pas venus chercher nos affaires au moment prévu, c’est-à-dire, le 29 ou le 30 avril. Nous avons été obligés d’entreposer nos biens, car nous devions quitter notre maison.

L’entreposage leur a coûté 920 $. L’entreprise de déménagement leur a promis de rembourser cet imprévu, puis leur a plus tard dit que c’était trop cher et qu’elle ne rembourserait que 200 $.

Sans nouvelle depuis près de deux mois

Leurs biens ont finalement été ramassés par leur déménageur le 4 mai, mais ils sont toujours sans nouvelle.

Nous sommes entrés en contact avec eux à de multiples reprises et n’avons jamais pu savoir où se trouvaient nos biens, raconte Vincent Merola. En plus, l’homme à qui nous avons parlé au téléphone nous a dit que si nous contactions de nouveau les déménageurs ils allaient laisser nos choses sur le bord de la route.

Le couple, qui dort sur un matelas gonflable depuis leur arrivée, a contacté la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) du Nouveau-Brunswick ainsi que celle de la Colombie-Britannique, où est basée l’entreprise. Ils croient avoir été volés.

Vincent Merola et sa femme dorment sur un matelas gonflable depuis leur arrivée. Photo : Radio-Canada

C’est plutôt horrible. Les meubles peuvent être remplacés, mais nous avons tout plein d’objets personnels et de souvenirs. Vincent Merola

En plus on ne sait toujours pas si on va recevoir nos biens ou non. On aimerait le savoir afin de racheter ou non des meubles , mentionne Vincent Merola, exaspéré.

Le déménageur donne signe de vie

Contacté par CBC, le déménageur a finalement donné des informations sur les biens du couple Merola.

Il a justifié le délai dans la prise en charge du déménagement en disant que le couple avait mal estimé le poids total de leurs biens. Celui-ci était le double de ce qu’ils avaient prévu. Ils ont donc eu besoin d’un camion différent.

L’entreprise assure que le camion de déménagement a traversé la frontière le 1er juin et qu’il est arrivé à Scarborough, en Ontario, le 18 juin.

Elle a aussi mentionné le fait que les douanes prennent aussi beaucoup de temps à inspecter un camion qui transporte un déménagement de près de 3000 livres.

La livraison de leur déménagement devrait se faire au début du mois de juin, a promis l’entreprise.

Un dédommagement de 1917 $ a été offert au couple.

Bien choisir son déménageur

Bien que les deux Néo-Canadiens aient été soulagés par cette nouvelle, ils veulent aviser les gens à bien choisir leur déménageur.

Plusieurs plaintes, accessibles en ligne, avaient déjà été faites à propos de l’entreprise Vega Line Moving and Storage. Je me demande qui s’occupe de ça et qui permet à une compagnie qui a reçu autant de plaintes de continuer à offrir ces services , se questionne Vincent Merola.

Malgré tout, le couple ne regrette pas d’avoir immigré au Canada et est heureux d’entreprendre une nouvelle vie au nord de la frontière.

Avec les informations de Vanessa Blanch, de CBC