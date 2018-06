Dans l'espoir que le bilan de 2018 soit moins funeste que celui de l'an dernier, la Fondation CAA-Québec propose de s'attaquer au trio « distractions, vitesse et fatigue au volant », soit trois causes d'accidents qui se démarquent davantage que l'alcool pendant cette période.

« Entre la St-Jean Baptiste et la Fête du travail, c'est vraiment la période où on observe un accroissement du nombre de décès sur les routes. Il faut être très prudent et faire en sorte de se rappeler des consignes de sécurité routière », souligne Annie Gauthier, conseillère en communication et porte-parole de CAA-Québec.