Un texte de Émile Duchesne

Archéo-Mamu salue tout de même les efforts de Québec pour se rapprocher des peuples autochtones avec des ententes de développement culturel. Cependant, l'organisme ajoute qu'il n'y a pas de nouveaux engagements financiers à cet égard dans la politique culturelle, annoncée le 12 juin.

Les 16 millions $ promis avaient déjà été annoncés dans le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières nations et des Inuits 2017-2022, selon Archéo-Mamu Côte-Nord. Le directeur général et archéologue, François Guindon, affirme que la politique culturelle québécoise annonce des années difficiles pour l'archéologie.

Pour ce qui est du patrimoine culturel en général, il y a certaines sommes de prévues, mais on prévoit cinq années de vache maigre. On garde le milieu patrimonial au Québec sous respirateur artificiel avec cette politique-là. François Guindon, directeur général d'Archéo-Mamu Côte-Nord

Roland Mestokosho, Frédéric Grégoire et Patricia Delisle sur le site paléohistorique de la Pourvoirie Hipu à Nutashkuan. Photo : Archéo-Mamu Côte-Nord

En plus de ne pas financer la protection des sites archéologiques menacés, notamment par l'érosion, sur la Côte-Nord, le ministère de la Culture décourage les initiatives citoyennes pour les préserver, selon François Guindon. Ça a été le cas dans deux sites archéologiques à Blanc-Sablon et aux Bergeronnes, explique François Guindon, où le ministère de la Culture préférerait l'enrochement des berges aux fouilles archéologiques.

« Malgré le fait que le caractère d'exception soit reconnu par le ministère de la Culture, il n'y a aucun plan de conservation qui permet[te] de guider des initiatives, qu'elles soient citoyennes ou gouvernementales, pour leur conservation. Et lorsque les regroupements citoyens ou les organismes comme Archéo-Mamu, cognent à la porte du ministère de la Culture pour suggérer des initiatives, on reçoit une fin de non-recevoir ».

Partout, la culture : Politique culturelle du Québec

Les vestiges des peuples autochtones et allochtones que les fouilles archéologiques permettent de trouver peuvent faire la lumière sur des questions actuelles selon François Guindon.« C'est des questions très très importantes parce qu'on sait aujourd'hui que la relation entre les peuples est très déficiente, est problématique, et l'archéologie nous fournit des leçons importantes ».

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin