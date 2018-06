L’homme a été vu pour la dernière fois le 21 juin un peu avant 20 h 30. Il avait été vu sur le boulevard Saint-Pierre, près de l’hôpital de Caraquet.

Il est possible qu’il soit au volant d’une camionnette blanche du modèle Chevrolet Colorado. L’homme mesure 5 pieds et 6 pouces et portait, lors de sa disparition, un jean et un t-shirt rouge.

Clifford Mallet a été vu pour la dernière fois jeudi soir. Photo : Gendarmerie Royale du Canada

La GRC invite ceux qui ont des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver à communiquer avec elle au 506-726-5222.